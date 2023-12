Dove vedere Atletico Madrid-Lazio in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 13-12-2023

La partita si giocherà stadio “Metropolitano” di Madrid, mercoledì 13 dicembre alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di Streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

Il Cholo Simeone ritrova ancora una volta la Lazio sul proprio cammino dopo la beffa del clamoroso pareggio arrivato nei minuti finali della gara d’andata grazie alla staccata vincente di Provedel che impedì il successo ai Colchoneros al minuto 95’. Attualmente gli uomini di Simeone sono i principali conduttori del Gruppo E, ma per consolidare la propria posizione servirà almeno un pareggio nella trasferta di Roma, contro una Lazio tutt’altro che on fire.

La stagione della Lazio, infatti, potrebbe essere divisa in due parti fin qui, da una parte il raggiungimento del primo grande obiettivo stagionale dopo il raggiungimento degli ottavi di Champions, dall’altra parte un avvio di stagione disastroso in campionato dei biancocelesti che, dopo 15 match disputati, si trovano a galleggiare in 10° posizione con solamente 21 punti totalizzati. Gli uomini di Sarri scenderanno in campo con l’ambizione di soffiare il primato del girone all’Atletico e chissà che un eventuale successo non possa servire ad aumentare il proprio morale anche in ottica campionato.

Dove vedere Atletico Madrid-Lazio in Diretta Tv e Streaming

Atletico-Madrid-Lazio le ultimissime:

Solito 3-5-2 per Simeone che affiderà le chiavi della retroguardia a Witsel che agirà da centrale di difesa con Gimenez e Hermoso braccetti. Sugli esterni, Molina si posizionerà a destra e Riquelme dalla parte opposta. In mezzo al campo, invece, Llorente e De Paul saranno le mezzali, con Koke in cabina di regia. Davanti classico attacco con Grizmann al fianco di Morata.

Ancora indisponibile Romagnoli nella Lazio, con Sarri che comporrà la propria difesa con Gila e Casale centrali e Lazzari e Marusic terzini. A centrocampo ballottaggio serrato Kamada-Guendouzi, con in francese ancora in leggero vantaggio per partire dall’inizio. Dubbio anche in mediana, con Cataldi che insidia Rovella. Davanti il peso dell’attacco dovrebbe essere sulle spalle di Immobile che in Champions sembra avere una vena realizzativa molto più incisiva. Ai suoi lati ci saranno Felipe Anderson e Zaccagni.

Atletico Madrid-Lazio probabili formazioni:

ATLETICO MADRID (3-5-2) Oblak; Gimenez, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Riquelme; Griezmann, Morata. All. Simeone



LAZIO (4-3-3) Provedel; Lazzari, Gila, Casale, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri