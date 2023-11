Dove vedere Atalanta-Strum Graz in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 09-10-2023

La partita si giocherà al “Gawiss Stadium” di Bergamo, giovedì 9 novembre, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di Streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky. La gara verrà inoltre trasmessa in chiaro da TV8.

L’Atalanta deve assolutamente smaltire quanto prima la brutta sconfitta casalinga per 1-2 avvenuta nel big match contro l’Inter sabato scorso. Giovedì infatti, gli uomini di Gasperini saranno chiamati ad affrontare nuovamente gli austriaci dello Sturm Graz dopo il pareggio ottenuto in Austria un paio di settimane fa. La dea è l’attuale capolista del Gruppo D di Europa League con 7 punti totalizzati con 2 vittorie e un solo pareggio, di fatto del tutto imbattuta. In caso di successo nel prossimo confronto dunque, l’Atalanta si ritroverebbe a strappare un pass per i sedicesimi di Europa League con ben 2 giornate d’anticipo, lo Sturm è avvisato.

Dall’altra parte gli austriaci capitanati dal tecnico Ilzer, i quali sicuramente arriveranno al match di giovedì prossimo con un morale totalmente differente dagli avversari. L’ultimo periodo della squadra austriaca non è da considerarsi come dei migliori, proprio dopo il pareggio ottenuto con l’Atalanta qualche settimana fa, infatti, questi ultimi sono riusciti ad ottenere solamente una vittoria nelle successive tre gare della Bundesliga austriaca, incassando ben 2 sconfitte contro Austria Vienna e LASK. Gli uomini di Ilzer, dunque, sono alla ricerca di riscatto e hanno necessariamente bisogno di un successo pe tener vive le speranze di qualificazione ai sedicesimi di Europa League, vista anche la condivisione di punti con lo Sporting Lisbona che però sulla carta ha di fatto un match molto più alla portata contro i polacchi del Rankow.

Dove vedere Atalanta-Sturm Graz in Diretta Tv e Streaming

Partita : Atalanta-Sturm Graz

: Atalanta-Sturm Graz Data: 9 novembre

9 novembre Orario: 21:00

21:00 Diretta Tv : Sky

: Sky In Chiaro: TV8

TV8 Streaming: Now Tv, Dazn e TV8.it

Atalanta-Sturm Graz sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo. A trasmettere la partita in chiaro inoltre, sarà l’emittente TV8.

Lo streaming del match oltre che su Dazn e Tv8.it potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 si poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita Atalanta-Sturm Graz potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Atalanta-Sturm Graz le ultimissime:

Solito 3-4-1-2 per Gasperini che potrebbe attivare un parziale turnover in vista del prossimo match di campionato contro l’Udinese. In difesa Toloi insidia Djimsiti per una maglia da titolare al fianco di Scalvini e Kolasinac. Sulle corsie Bakker scalpita e potrebbe spuntarla su Ruggeri, mentre dal lato opposto Hateboer dovrebbe far rifiatare Zappacosta. Davanti potrebbe rivedersi De Ketelaere al fianco di Muriel, con Scamacca e Lookman pronti a subentrare.

Ilzer invece, opterà per un 4-2-3-1 con la batteria di trequartisti composta da Boving, Prass e Horvat alle spalle dell’unica punta Wlodarczyk.

Probabili Formazioni Atalanta-Sturm Graz

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Toloi, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Muriel. All. Gasperini.

Sturm Graz (4-3-1-2): Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Hierlander, Stankovic, Prass; Boving Vick; Horvat, Wlodarczyk. All. Ilzer.