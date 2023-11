Dove vedere Atalanta-Sporting in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 30-11-2023

La partita si giocherà stadio “Gewiss Stadium” di Bergamo, giovedì 30 novembre alle ore 18:45. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di Streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita, e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

L’Atalanta vuole assolutamente scrollarsi di dosso l’ultimo passo falso nella gara casalinga persa contro il Napoli per 1-2, sconfitta che ha di fatto impedito agli uomini di Gasperini di agguantare il quarto posto in classifica. Adesso, però, le attenzioni della Dea saranno rivolte tutte al prossimo impegno di Europa League, dove i nerazzurri si fronteggeranno contro i portoghesi dello Sporting Lisbona. La classifica recita che il gruppo atalantino è attualmente in vetta alla classifica a 10 punti in classifica, con i portoghesi immediatamente secondi. All’Atalanta basterà, dunque, un pareggio per consolidare la vetta e confermarsi prima forza del Gruppo D.

Dall’altra parte a minare gli intenti della Dea ci saranno i portoghesi di Amorim, reduce da un rotondeggiante 8-0 messo a segno nella gara casalinga valida per la Coppa di Portogallo contro il Dumiense. I portoghesi sono, come detto, la seconda forza del girone con 7 punti messi in cassaforte, a solamente tre lunghezze dall’Atalanta. Con un eventuale successo, dunque, lo Sporting aggancerebbe gli uomini di Gasperini e punterebbero di fatto al primato del gruppo. I portoghesi dovranno prestare molta attenzione anche a non uscire dalle ossa rotte dal Gawiss Stadium, in tal caso, infatti, ne potrebbe approfittare la terza del girone, ovvero lo Sturm Graz, che sulla carta avrà un match molto più fattibile con la squadra cuscinetto del gruppo come i polacchi del Rankow.

Atalanta-Sporting le ultimissime:

Gasperini è pronto a rilanciare Scamacca dal primo minuto dopo l’assenza di quest’ultimo contro il Napoli, l’attaccante italiano sarà affiancato da Ademola Lookman con Koopmainers alle loro spalle. Cambio di staffetta anche sulle corsie esterne, con Hateboer che si approprierà della corsia di destra e Ruggeri che si riposizionerà sull’out opposto dopo la parentesi Bakker nell’ultima di campionato.

Attacco a tre, invece, per lo Sporting, con Amorim che affiderà le chiavi dell’attacco allo svedese Viktor Gyokeres, sostenuto ai lati da Goncalves e Edwards.

Atalanta-Napoli probabili formazioni:

SPORTING (3-4-3): Adan; Diomandé, Coates, Inacio; Esgaio, Hjulmand, Morita, Matheus Reis; Goncalves, Gyokeres, Edwards. All. Amorim

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman, Scamacca. All. Gasperini