Dove vedere Atalanta-Sassuolo in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 21-9-2021

Dove vedere Atalanta-Sassuolo, 5° Giornata di Serie A, Martedì 21 Settembre 2021 alle 20:45. Il match del Gewiss Stadium sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su DAZN e SKY.

Non è stato l’inizio sperato da Atalanta e Sassuolo, due delle più grandi protagoniste (e sorprese) degli ultimi anni che cercheranno riscatto durante l’anticipo del primo turno infrasettimanale di quest’anno.

C’è sempre stato un filo conduttore che legava i destini di nerazzurri e neroverdi che hanno intrapreso un percorso iniziato anni fa e che ha permesso a due società fino a quel momento in sordina di progettare un futuro radioso ai vertici del calcio italiano.

L’Atalanta è passata dall’incubo retrocessione alle soddisfazioni europee, ultima delle quali ha portato un pareggio convincente contro l’attuale detentrice dell’Europa League (il Villareal). Eppure, quest’anno, la squadra di Gasperini stenta a iniziare il campionato con lo stesso ritmo di sempre.

I bergamaschi hanno sempre abituato a “false” partenze corrette da gironi di ritorno esaltanti, ma l’equilibrio di questo campionato impone uno sforzo maggiore.

Il Sassuolo, invece, non era nemmeno nella geografia calcistica del nostro paese fin quando, grazie ad una dirigenza straordinaria, la scalata non ha portato i neroverdi stabilmente in Serie A e con la nomea di fucina di talenti che sanno perfettamente come toccare il pallone.

Nonostante ciò, i tempi di De Zerbi sono finiti e Dionisi ha dovuto prendere una difficile eredità e lo sforzo non sta pagando in termini di risultati.

La sfida del Gewiss Stadium può segnare la riscossa di una delle due società che non vogliono, fin da subito, abbandonare le proprie ambizioni nobili.

Partita : Atalanta-Sassuolo

: Atalanta-Sassuolo Data : Martedì 21 Settembre 2021

: Martedì 21 Settembre 2021 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e sito), Sky Calcio HD (canale 251), Sky Sport HD (canale 201)

: DAZN (app e sito), Sky Calcio HD (canale 251), Sky Sport HD (canale 201) Streaming: DAZN (app e sito), SkyGo (app)

Sarà possibile vedere la sfida tra l’Atalanta di Gianpiero Gasperini e il Sassuolo di Alessio Dionisi, il 21 settembre 2021, alle ore 20:45 sia sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console, che su SKY tramite il possesso di un abbonamento ai pacchetti “Sport” e “Calcio” o tramite l’APP, SkyGo.

Per poter guardare la partita Atalanta Sassuolo in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Atalanta-Sassuolo, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Atalanta-Sassuolo

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Atalanta-Sassuolo in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Atalanta-Sassuolo

I bergamaschi dovranno fare ancora a meno del lungodegente Luis Fernando Muriel che sarà sostituito da Duvan Zapata, ormai pefettamente ristabilito.

Gli unici dubbi che attanagliano Gasperini sono, come al solito, sulla trequarti dove attualmente sono Malinovskyi e Pessina ad essere in vantaggio rispetto a Josip Ilicic e Alexei Miranchuk.

Pochi dubbi sulla fase difensiva che vedrà Musso tra i pali, Toloi, Demiral e Djimsiti come trio di difesa e gli esterni saranno Maehle e Gosens. Pasalic e Freuler sono designati a sorvegliare il centrocampo.

I neroverdi giocheranno con difesa a 4 e un trequartista in più rispetto ai due proposti dall’Atalanta. Raspadori è in vantaggio rispetto a Scamacca per prendersi le chiavi dell’attacco, mentre il trio che assisterà la punta è formato da Berardi, Djuricic e Boga.

A centrocampo Dionisi non rinuncia al sorprendente Frattesi, in coppia con Maxime Lopez. Consigli, come sempre, sarà il portiere titolare, mentre la difesa sarà composta da Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio.

Le probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. All.Gasperini

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. Dionisi

Precedenti e statistiche di Atalanta-Sassuolo

Le due squadre si sono affrontate 21 volte.

Le vittorie sono nettamente a favore dell’Atalanta, ben 14 contro le 2 del Sassuolo. Solo 5 pareggi. Sono 47 i gol segnati dai bergamaschi mentre 18 quelli dei neroverdi.

L’ultima partita tra le due squadre al Gewiss Stadium è terminata con un rotondo 5-1 a favore dei padroni di casa.

