Dove vedere Atalanta-Napoli in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 25-11-2023

La partita si giocherà stadio “Gewiss Stadium” di Bergamo, sabato 25 novembre alle ore 18:00. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di Streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

La Dea è pronta a rilanciarsi in campionato dopo le ultime due uscite tutt’altro che esaltanti prima della sosta delle nazionali, dov’è arrivato solamente un punto nei match contro Inter e Udinese. Nel pomeriggio di sabato prossimo l’Atalanta cercherà di ritornare a far bottino pieno proprio contro il nuovo Napoli di Walter Mazzarri che dista solamente un punto di distanza in classifica. In caso di vittoria, infatti, gli atalantini scavalcherebbero proprio i partenopei distaccandoli di 2 punti e appropriandosi momentaneamente del quarto posto in classifica.

Dall’altra parte della medaglia, il nuovo cammino del Napoli di Walter Mazzarri che con il suo arrivo sembra aver riportato un pizzico di entusiasmo nella città partenopea che, da questo momento in avanti, inizierà ad aspettarsi risultati del tutto diversi da quelli arrivati nel primo quarto di stagione sotto la guida Garcia. Ad attendere gli uomini del tecnico toscano ci sarà l’Atalanta in una delle prime prove del nove del campionato, una trasferta che potrebbe portar buon sorte al avvio di Mazzarri visti gli ultimi testa a testa tra le sue squadre in casa atalantina i quali recitano uno score nettamente a favore dei partenopei con 2 vittorie negli ultimi 3 incontri.

Dove vedere Atalanta-Napoli in Diretta Tv e Streaming

Partita : Atalanta-Napoli

: Atalanta-Napoli Data: 25 novembre

25 novembre Orario: 18:00

18:00 Diretta Tv : Sky

: Sky Streaming: Dazn, Now Tv e Tim Vision

Atalanta-Napoli sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà messa a disposizione tramite SkyGo.

Lo streaming del match, oltre che su Dazn, potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99€ di poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita Atalanta-Napoli potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Atalanta-Napoli le ultimissime:

Solito assetto tattico per mister Gasperini che confermerà il 3-4-2-1 con Scalvini al centro della difesa e Djimsiti e Kolasinac agenti come braccetti. Corsie esterne di centrocampo presidiate da Zappacosta e Ruggeri, mentre in mezzo al campo ci saranno De Roon e Ederson, quest’ultimo in un positivissimo momento di forma con già 4 reti e un assist all’attivo. Davanti la coppia d’attacco sarà quella composta da Lookman e Scamacca, con Koopmainers subito dietro a sostegno.

Difficile dire da quale assetto tattico ripartirà Walter Mazzarri, anche se l’ipotesi più concreta attualmente è che il mister decida almeno per questo periodo d’avvio di mantenere il preesistente assetto del 4-3-3. In porta non ci sarà Meret, assente per infortunio, al suo posto pronto Gollini. In difesa saranno confermati Natan e Rrahmani, con Di Lorenzo e Olivera terzini. A centrocampo i due sicuri del posto sono Lobotka e Anguissa, mentre continua il serrato ballottaggio tra Elmas e Zielinski, con il macedone leggermente in vantaggio sul polacco. In attacco Osimhen riuscirà a strappare una convocazione dopo il lungo infortunio, ma è da escludere un suo impegno dal primo. Al centro del comparto offensivo ci sarà Raspadori, con Kvara e Politano larghi.

Atalanta-Napoli probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Musso, Djimsiti, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri, Koopmainers, Lookman, Scamacca. All. Gasperini

Napoli (4-3-3): Gollini, Di Lorenzo, Natan, Rrhamani, Olivera, Lobotka, Anguissa, Elmas, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri