Atalanta – Juventus in Diretta Live Tv e Streaming: Dove vederla e Formazioni

Atalanta-Juventus, Trofeo Bortolotti 2025: data, orario e curiosità sul match

Non è ancora un match di Serie A ma è la 26ª edizione del Trofeo Achille e Cesare Bortolotti e vedrà di fronte Atalanta e Juventus.

A una sola settimana dal via del campionato il match tra Atalanta e Juventus rappresenta un gustoso antipasto della stagione 2025/26 e promette gol e spettacolo.

La sfida, dedicata ai due storici ex presidenti nerazzurri vedrà sulla panchina dell’Atalanta Ivan Juric opposto al connazionale Igor Tudor sulla panchina bianconera in un confronto che accenderà l’estate calcistica.

L’appuntamento è fissato per sabato 16 agosto 2025 al Gewiss Stadium di Bergamo, con calcio d’inizio alle 20:45, in un test di prestigio per due squadre che puntano a lottare per le posizioni di vertice nella prossima Serie A.

Dove vedere Atalanta – Juventus in Diretta Tv e Streaming Live:

Voce Dettagli Partita Atalanta-Juventus Competizione Trofeo Achille e Cesare Bortolotti 2025 Data Sabato 16 agosto 2025 Orario 20:45 Stadio Gewiss Stadium, Bergamo Diretta TV DAZN (esclusiva) Streaming DAZN su smart TV, sito ufficiale e app per PC, smartphone, tablet e console

La sfida tra Atalanta e Juventus valida per la 26ª edizione del Trofeo Achille e Cesare Bortolotti si giocherà sabato 16 agosto 2025 con calcio d’inizio alle 20:45.

La partita Atalanta – Juventus trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e Streaming su DAZN visibile su smart TV di ultima generazione tramite app dedicata.

In alternativa, sarà possibile seguirla in streaming collegandosi al sito ufficiale di DAZN o utilizzando l’app disponibile per PC, smartphone, tablet e console, così da non perdere neppure un minuto dell’atteso confronto tra l’undici di Juric e quello di Tudor.

Formazioni UFFICIALI di Atalanta – Juventus:

Il tecnico Ivan Juric dovrebbe schierare la sua Atalanta con il 3-4-2-1. In porta conferma per Marco Carnesecchi, protetto dal terzetto difensivo composto da Odilon Kossounou, Isak Hien e Berat Djimsiti. Sulle corsie laterali agiranno Raoul Bellanova e Davide Zappacosta, mentre in mediana spazio a Marten De Roon ed Ederson. Sulla trequarti, Charles De Ketelaere e Sulemana avranno il compito di supportare l’unica punta Gianluca Scamacca, terminale offensivo di riferimento per i nerazzurri.

Anche Igor Tudor sembra orientato a schierare la Juventus con il modulo 3-4-2-1 in vista della sfida contro l’Atalanta per il Trofeo Achille e Cesare Bortolotti. Tra i pali ci sarà Michele Di Gregorio, protetto da una linea difensiva a tre composta da Pierre Kalulu, Gleison Bremer e Lloyd Kelly. Sulle corsie laterali spazio a Joao Mario e Andrea Cambiaso, mentre in mediana agiranno Manuel Locatelli e Khéphren Thuram. Sulla trequarti, Afonso Conceicao e Kenan Yildiz avranno il compito di innescare il centravanti Jonathan David, pronto a guidare l’attacco bianconero.

Probabili Formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, K. Sulemana; Scamacca. Allenatore: Juric.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.

AMICHEVOLE | ATALANTA-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Atalanta: Carnesecchi, Kossounou, Hien, Pasalic, Scamacca, De Roon (C), Bellanova, De Ketelaere, Djimsiti, Bernasconi, Maldini. A disposizione: Sportiello, Rossi, Vismara, Sulemana I., Sulemana K., Samardzic, Godfrey, Palestra, Scalvini, Brescianini, Misitano, Ahanor, Zappacosta. Allenatore: Juric.

Juventus: Di Gregorio; Gatti, Bremer (C), Kelly; Nicolas Gonzalez, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. A disposizione: Pinsoglio, Fuscaldo, Locatelli, Vlahovic, Kalulu, McKennie, Adzic, Kostic, Rugani, Joao Mario, Douglas Luiz, Facundo Gonzalez, Martinez Crous. Allenatore: Tudor.

Come arriva l’Atalanta

L’Atalanta si presenta ai nastri di partenza della stagione 2025/26 profondamente rinnovata, complice la fine dell’era Gian Piero Gasperini. Il tecnico piemontese, dopo aver scritto pagine indimenticabili nella storia del club, si è trasferito alla Roma, portando con sé un’eredità importante e lasciando un vuoto pesante. Tra gli addii eccellenti anche quello di Mateo Retegui, capocannoniere dell’ultima Serie A, approdato in Arabia Saudita, mentre il futuro di Ademola Lookman resta in bilico a causa del forte pressing dell’Inter.

La panchina nerazzurra è ora affidata a Ivan Juric, allenatore in cerca di riscatto dopo una stagione complicata, segnata da due esoneri: prima con la Roma e poi con il Southampton. Allievo di Gasperini, Juric punta a seguire le orme del maestro, pur dovendo ancora trovare il giusto equilibrio tattico. Il precampionato dell’Atalanta è stato altalenante: vittoria per 2-1 contro il Lipsia, sconfitta pesante per 4-0 con il Colonia e pareggio spettacolare 3-3 con i croati dell’Opatija. Ora, l’obiettivo è trovare la forma migliore e un assetto definitivo in vista dell’esordio in Serie A in casa contro il neopromosso Pisa.

Come arriva la Juventus

Archiviata l’esperienza negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, la Juventus ha scelto di confermare Igor Tudor, subentrato nella scorsa stagione a Thiago Motta. Finora i bianconeri hanno disputato tre test amichevoli, iniziando la preparazione più tardi rispetto agli avversari, un fattore che potrebbe influire sul ritmo gara.

Grande attesa tra i tifosi per uno dei principali volti nuovi: Jonathan David, bomber canadese reduce da stagioni prolifiche con la maglia del Lille in Ligue 1, dove ha segnato a ripetizione. Il match contro l’Atalanta nel Trofeo Achille e Cesare Bortolotti rappresenterà l’occasione per vedere all’opera il nuovo centravanti e valutare lo stato di forma della squadra a pochi giorni dall’inizio della Serie A 2025/26.