Dove vedere Atalanta-Juventus in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 19-05-2021

Atto conclusivo per la Coppa Italia domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia con l’Atalanta che affronterà la Juventus. La finale persa contro la Lazio due anni fa brucia ancora ai bergamaschi che vanno a caccia del loro secondo titolo dopo quello conquistato nel 1963 contro il Torino.

I bianconeri, invece, vogliono vincere la loro 14° Coppa Italia dopo essere rimasti a secco nelle ultime due stagioni, perdendo la finale dello scorso anno contro il Napoli ai calci di rigore. Entrambe le squadre sono pronte a darsi battaglia davanti a 4300 tifosi, con la finale di domani che sarà la prima partita del 2021 ad ospitare il pubblico in Italia.

Le ultime sulle formazioni di Atalanta e Juventus

La sfida contro il Milan si giocherà solo 3 giorni dopo questa finale, ma Gasperini già sicuro della Champions League schiererà i migliori. Atalanta con il 3-4-2-1 con Gollini tra i pali, Djimsiti, Romero e Toloi saranno il trio di difesa, De Roon e Freuler saranno i due interni di centrocampo con Hateboer e Gosens sugli esterni, mentre dietro all’unica punta Zapata si muoveranno Malinovskyi e Pessina, ma occhio ad Ilicic che potrebbe giocare dal 1′ al posto di uno dei due.

Non sa se resterà alla guida della squadra e Pirlo vuole a tutti i costi portare a casa il suo secondo trofeo da allenatore. La Juventus scenderà in campo con il classico 4-4-2 con Szczesny in porta, De Ligt e Chiellini saranno i centrali di difesa mentre Cuadrado e Danilo occuperanno le corsie laterali. A centrocampo confermati Bentancur e Rabiot nel mezzo con Kulusevski e Chiesa ad agire sugli esterni. In attacco spazio alla coppia Morata-Ronaldo.

Probabili formazioni di Atalanta-Juventus

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini, Djimsiti, Romero, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. All. Gian Piero Gasperini

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo

Come vedere Atalanta-Juventus in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Atalanta-Juventus

: Atalanta-Juventus Data : Mercoledì 19 Maggio 2021

: Mercoledì 19 Maggio 2021 Orario : 21:00

: 21:00 Canali TV : Rai 1 e Rai 1 HD

: Rai 1 e Rai 1 HD Streaming: Raiplay

La partita Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti su Rai 1. La partita sarà visibile anche in HD sul canale Rai 1 HD.

Sarà possibile seguire la partita Atalanta-Juventus anche in Streaming Live su Raiplay, servizio streaming della Rai da pc, smartphone e tablet.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Atalanta-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Atalanta Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Atalanta-Juventus

I precedenti parlano nettamente a favore della Juventus con 71 successi dei bianconeri, con sole 16 sconfitte contro l’Atalanta, l’ultima quest’anno in campionato a Bergamo (rete di Malinovskyi ndr.). In una finale, però, le statistiche lasciano il tempo che trovano e l’Atalanta ha tutte le carte in regola per portare a casa il trofeo.

In Coppa Italia le due squadre non si sono mai affrontate nell’atto finale, ma negli ultimi anni si sono incrociate in alcune occasioni. Nel 2019, ad esempio, Atalanta e Juventus si incontrarono nei quarti di finale, con la Dea che stravinse a Bergamo con un netto 3-0.

Nel 2018, invece, le due squadre si sono affrontate in semifinale, con la Juventus che vinse per 1-0 sia la gara d’andata che quella di ritorno. L’anno precedente ancora, Juventus ed Atalanta si incrociarono agli ottavi di finale, con i bianconeri che si imposero per 3-2.

Gli scontri tra Juventus ed Atalanta sono sempre stati molto equilibrati in coppa se vogliamo escludere il 3-0 del 2019 ed anche in questo caso sarà così. Entrambe vorranno portare a casa la coppa e si prospetta una partita avvincente, come lo sono già state le due sfide di campionato.

