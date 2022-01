Dove vedere Atalanta-Inter in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 16-1-2022

Dove vedere Atalanta-Inter, 22° Giornata di Serie A, Domenica 16 Gennaio 2022 alle 20.45. Il match del Gewiss Stadium di Bergamo sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Sfida ad altissimo vertice al Gewiss Stadium di Bergamo dove l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita l’Inter di Simone Inzaghi in un match che, per entrambe, potrebbe significare un decisivo crocevia del match.

I bergamaschi, infatti, hanno il fiato della Juventus sul collo per quanto riguarda la qualificazione in Champions League e non solo considerando che il gruppetto formato da Fiorentina, Roma e Lazio cercano disperatamente un passo falso delle squadre davanti.

Il 2022 nerazzurro è iniziato con una vittoria convincente contro un Udinese decimata dal Covid-19, mostrando nuovamente le grandissime qualità offensive di questa squadra.

Anche in Coppa Italia, sono arrivate risposte positive grazie alla vittoria contro il Venezia per 2-0 e Luis Muriel sembra tornato in grande forma con 3 gol nel giro di pochissimi giorni.

L’Atalanta, dunque, ha voglia di fare il colpo grosso, ma di fronte a se avrà la prima della classe.

L’Inter arriva stanca, ma con grande motivazione dopo la vittoria della Supercoppa italiana contro la Juventus.

Il 2-1, firmato Alexis Sanchez, ha sicuramente tolto tante energie ai campioni d’Italia che hanno dovuto affrontare 120 minuti molto dispendiosi, ma allo stesso tempo la vittoria di una Coppa può darti maggiore slancio per ambire a fare sempre meglio.

La squadra di Inzaghi è assoluta dominatrice del campionato e dopo aver regolato la pratica Lazio, ha bisogno di vincere anche contro l’Atalanta per archiviare, a pieni punti, due match contro due grandi big della Serie A.

Come vedere Atalanta-Inter in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Atalanta-Inter

: Atalanta-Inter Data : Domenica 16 Gennaio 2022

: Domenica 16 Gennaio 2022 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e l’Inter di Simone Inzaghi, il 16 Gennaio 2022, alle ore 20:45 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Atalanta Inter in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Atalanta Inter, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Atalanta-Inter

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Atalanta-Inter in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Atalanta-Inter

I bergamaschi giocheranno con un 3-4-2-1 confezionato dai soliti ballottaggi sulla trequarti.

In porta ci sarà Musso con Toloi, Demiral e Palomino che completeranno la fase difensiva.

Hateboer e Maehle agiranno sugli esterni, mentre De Roon e Freuler giocheranno sulla mediana.

Sulla trequarti, invece, ci saranno Malinovskyi e Pessina con Pasalic e Ilicic in panchina.

In attacco, invece, Muriel resterà titolare.

Simone Inzaghi opterà per un 3-5-2 con la sua Inter che dovrebbe avere alcuni ballottaggi sono in attacco.

Lautaro Martinez e Sanchez dovrebbero essere le due punte designate con Dzeko, dunque, che partirà dalla panchina.

Il centrocampo sarà composto sempre dalla solita batteria composta da Barella, Brozovic e Calhanoglu.

Dumfries e Perisic agiranno sugli esterni, mentre De Vrij, Bastoni e Skriniar giocheranno in difesa con Handanovic tra i pali.

Le Probabili formazioni di Atalanta-Inter

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pessina; Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

