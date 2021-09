Dove vedere Atalanta-Fiorentina in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 11-9-2021

Dove vedere in diretta tv e streaming e le probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina, match della terza giornata di Serie A. Il match si giocherà sabato 11 novembre alle ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Sfida interessante nella terza giornata tra Atalanta e Fiorentina. Dopo lo straordinario terzo posto dello scorso campionato, la squadra di Gian Piero Gasperini vuole ripetere la stessa stagione da protagonista. Alla vittoria di Torino per 2-1 con i granata, è arrivato il deludente 0-0 in casa contro il Bologna. La Dea cercherà di fare turn over in vista anche del rientro di molti giocatori dalle proprie nazionali.

Anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano vuole fare punti. La sconfitta d’esordio per 3-1 contro la Roma è stata archiviata dal successo per 2-1 contro il Torino grazie alla reti di Gonzalez e Vlahovic. Il serbo è rimasto dopo le voci che lo vedevano già all’Atlético Madrid. Anche i Viola hanno molti giocatori che saranno indisponibili.

Atalanta-Fiorentina: le ultimissime sulle formazioni

L’Atalanta schiererà un 3-4-2-1. In porta ci sarà Musso e davanti a lui la difesa formata da Toloi, Demiral e Djimsiti. Come centrali spazio a Pessina e Freuler, sugli esterni Maehle e Zappacosta. Per l’attacco sulla trequarti dovrebbe esserci Ilicic. Per le punte, Gasperini spera di recuperare Muriel così come anche Zapata.

La Fiorentina giocherà con il 4-4-3. A porta si va verso il recupero di Dragowski. Per la difesa come centrali Milenkovic e Nastasic e come terzini Odriozola e Biraghi. Nella mediana Bonaventura, Torreira affiancheranno Castrovilli. In attacco ballottaggio a destra tra Callejon e Sottil, con lo spagnolo leggermente favorito. Per la sinistra Gonzalez affianco a Vlahovic.

Atalanta-Fiorentina: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, Pessina, Freuler, Zappacosta; Ilicic, Malinovskyi; Zapata.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

Atalanta-Fiorentina: dove vederla

Partita: Atalanta-Fiorentina

Data: 11 settembre

Ora: 20:45

Canale TV: Sky Sport

Streaming: DAZN

La partita Atalanta-Fiorentina, che si giocherà sabato 11 settembre alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo, sarà trasmessa su DAZN. Sarà possibile visionare il match scaricando l’app su PC, smartphone e tablet. In coesclusiva alla piattaforma, l’incontro sarà disponibile anche su Sky Sport.

