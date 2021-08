Dove vedere Atalanta – Bologna in Diretta TV e Streaming 28-08-2021 ore 18:30

Dove vedere Atalanta – Bologna in Diretta Tv e Streaming – 2° Giornata di Serie A, sabato 28 agosto alle ore 18:30. La partita tra Atalanta e Bologna sarà trasmessa in Diretta Tv e Streaming in esclusiva su DAZN.

L’Atalanta debutta davanti al proprio pubblico del Gewiss Stadium di Bergamo ospitando il Bologna per la 2° giornata del campionato di Serie A.

L’Atalanta di Gasperini ha iniziato nel migliore dei modi il nuovo campionato di Serie A vincendo sabato scorso in trasferta contro il Torino per 2 a 1.

I ragazzi di Gasperini hanno conquistato una vittoria tutt’altro che facile segnando il gol decisivo al 93° con Roberto Piccoli.

Gli orobici erano passati subito in vantaggio al 6° minuto con Muriel ma poi erano stati raggiunti sul pareggio all’80° da Belotti.

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha vinto alla 1° Giornata al Dall’Ara contro la neo-promossa Salernitana per 3 a 2 grazie ad una doppietta di De Silvestri e gol di Arnautovic.

L’Atalanta dopo 3 stagioni chiuse al 3° posti è ormai una certezza di questa Serie A.

I bergamaschi hanno confermato la rosa che in queste stagioni ha regalato tante soddisfazioni con tre terzi posti consecutivi, due finali di Coppa Italia ed in Champions League quarti e ottavi di Finale.

Dove vedere Atalanta – Bologna in Diretta TV e Streaming Live:

Guarda Atalanta Bologna in Diretta Streaming su DAZN!

REGISTRATI SUBITO!

La partita Atalanta – Bologna, valida per la 2° giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv e streaming in esclusiva su DAZN.

La Telecronaca di Atalanta Bologna su Dazn è a cura di Alberto Santi e Alessandro Budel.



Gli abbonati a DAZN potranno vedere Atalanta – Bologna in Diretta Streaming su Smart TV o su PC, tablet e Smartphone. Disponibile anche direttamente sul sito DAZN.

Si potrà guardare Atalanta Bologna in Diretta Streaming attivando un abbonamento su DAZN.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

Probabili Formazioni di Atalanta – Bologna:

Gasperini manda in campo la sua Atalanta con il solito 3-4-1-2 con Musso in porta e linea difensiva a 3 formata da Toloi, Demiral e Palomino. A centrocampo ci sono Pasalic e Freuler al centro con Maehle a destra e Gosens a sinistra . In attacco la coppia Ilicic – Muriel supportati da Pessina.

Mihajlovic manda in campo il suo Bologna con il 4-3-3 con Skorupski in porta e davanti a lui Bonifazi e Medel centrali con De Silvestri a destra e Hickey a sinistra . A centrocampo c’è Kingsley in cabina di regia affiancato da Svanberg e Dominguez. Il tridente d’attacco è formato da Orsolini, Arnautovic e Sansone.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Muriel. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Sportiello, Fra. Rossi, Djimsiti, Lovato, Pezzella, Del Prato, Da Riva, Malinovskyi, Scalvini, Lammers, Piccoli.

Indisponibili: Hateboer, Zapata. Squalificati: De Roon.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Medel, Hickey; Svanberg, Kingsley, Dominguez; Orsolini, Arnautovic, Sansone. Allenatore: Mihajlovic.

A disposizione: Bardi, Soumaoro, Amey, Mbaye, Binks, Tomiyasu, Barrow, Van Hooijdonk, Skov Olsen, Santander, Vignato, Cangiano.

Indisponibili: Dijks. Squalificati: Schouten, Soriano.

ARBITRO: Orsato di Schio. Guardalinee: Vecchi e Margani. Quarto uomo: Santoro. Var: Chiffi. Avar: Passeri.

Precedenti e Statistiche di Atalanta – Bologna:

Sono ben 119 i precedenti giocati tra Atalanta e Bologna ed il bilancio è molto equilibrato con 44 vittorie dell’Atalanta, 43 del Bologna e 32 pareggi.

A Bergamo la situazione è nettamente a favore dell’Atalanta che ha ottenuto 34 vittorie, 17 pareggi mentre 8 sono state le vittorie esterne del Bologna.

Il risultato più frequente con cui l’Atalanta ha sconfitto gli emiliani è l’1 a 0 che è uscito ben 10 volte.

Il Bologna a Bergamo in queste ultime stagioni ha collezionato 7 sconfitte consecutive l’ultima delle quali nella scorsa stagione con un netto 5 a 0 a favore dell’Atalanta.

L’ultima vittoria esterna del Bologna a Bergamo è della stagione 2008/2009 per 1 a 0 con gol di Volpi.

Migliori Bookmakers AAMS