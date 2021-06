Dove vedere Argentina-Uruguay in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 18-6-2021

Dove vedere Argentina-Uruguay in diretta tv e streaming, Coppa America 2021. Il match si giocherà nella notte tra 18 e 19 giugno all’Estadio Nacional de Brasilia.

Torna in campo l’Argentina di Messi, per la seconda giornata del gruppo Sud di Coppa America 2021 che la vede contrapposta all’Uruguay. Suarez e compagni non hanno ancora esordito nella manifestazione, ma si preannunciano tra gli avversari più ostici dell’intero torneo. L’Argentina infarcita di giovani si affida sempre alla classe della “Pulce” Leo Messi, nonché alle geometrie di un uomo come De Paul a centrocampo. Per l’Uruguay solito attacco atomico, con Cavani e Suarez a farla da padroni, nonostante l’età (68 anni in due).

Argentina-Uruguay: le ultime sulle formazioni

Scaloni dovrebbe confermare il 4-3-3 che ha pareggiato non senza difficoltà contro il Cile. In porta Damiàn Martinez; in difesa i due della Fiorentina Martinez Quarta e Montiel, con Tagliafico sulla sinistra e Otamendi a completare il reparto centrale; a centrocampo grande qualità, con Paredes, Lo Celso e De Paul che, oltre a dettare i tempi, dovranno legare il gioco tra centrocampo e attacco provando anche le sortite offensive, che sono nelle loro corde; in attacco, oltre al già citato Messi, ci saranno anche Martinez e Nicolàs Gonzalez.

L’Uruguay si presenta al debutto col suo vestito migliore: il 4-4-2 cucito da Tabarez presenta Muslera in porta; difesa molto esperta con Caceres, Godin, Jimenez e Gonzalez; Nandez e Facundo Torres sulle corsie laterali, con Torreira e Valverde in mediana. In attacco, come già preannunciato, spazio alla coppia Suarez-Cavani.

Le probabili formazioni di Argentina-Uruguay

ARGENTINA (4-3-3): Emiliano Martinez; Montiel, Martinez Quarta, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Lautaro Martinez, Nico Gonzalez. CT: Scaloni

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Caceres, Godin, Gimenez, Gonzalez; Nandez, Valverde, Torreira, Facundo Torres; Suarez, Cavani. CT: Tabarez

Dove vedere Argentina-Uruguay in diretta tv e streaming

Data: 18 giugno

Orario: 2:00

Canale tv e streaming: Sky Sport Serie A, Sky Go e Eleven Sports

La gara Argentina-Uruguay sarà visibile, a pagamento, sul canale Sky Sport Serie A, o in streaming (sempre tramite abbonamento), sulle piattaforme Sky Go ed Eleven Sports.

Statistiche e precedenti Argentina-Uruguay

Argentina-Uruguay si è giocata ben 196 volte, decidendo anche la prima edizione dei Mondiali nel 1930 (vittoria uruguagia per 4-2). Sono in vantaggio gli argentini, con uno score di 90 vittorie a 58. 48 sono i pareggi.

