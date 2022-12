Argentina Francia, dove vedere la finale dei Mondiali in Qatar. La partita si giocherà domenica 18 dicembre alle 16:00 al Khalifa International Stadium di Doha. Il match sarà visibile in esclusiva su Rai 1 ed in streaming su Rai Play.

Non ci si poteva aspettare un finale diversa. Argentina e Francia erano le favorite assolute già alla vigilia della competizione, nonché le due squadre più in forma di tutte e con grandissimi campioni. Il cammino dell’Albiceleste è iniziato, però, in sordina con una sconfitta clamorosa contro l’Arabia Esaudita che aveva già fatto prevedere il peggio.

Da lì in poi la Nazionale, trascinata dal suo capitano Leo Messi, non ne ha sbagliata nessuna. Gli uomini di Lionel Scaloni si sono sbarazzati di squadroni come Olanda e Croazia e strapazzando l’Australia, raggiungendo la meritatissima fase finale della competizione. Lo stesso, però, bisogna dirlo della Francia. I francesi non hanno mai abbassato la guardia, se non nella sconfitta indolore nei gironi contro la Tunisia che è arrivata con la qualificazione da prima già in tasca.

La Nazionale di Didier Deschamps ha battuto la Polonia ma soprattutto la partita sofferta contro l’Inghilterra, vinta poi per 2-1. Una semifinale sicuramente più alla portata rispetto all’Argentina, dato che se l’è dovuta vedere con l’outsider della competizione: il Marocco. Il cuore della nazionale africana, però, non è bastato per evitare la sconfitta che ha portato i transalpini in finale.

Argentina Francia, dove vederla in diretta TV e streaming

Partita: Argentina-Francia

Argentina-Francia Data: 18 dicembre

18 dicembre Canale tv: Rai 1 , Rai 4K

, Streaming: Rai Play

Come per la fase a gironi, la finale tra Argentina e Francia verrà trasmessa ugualmente dalla Rai che detiene i diritti di tutte le partite. I match potranno essere seguiti anche in Streaming sull’app Rai Play, scaricabile per PC, smartphone o tablet o visibile attraverso il proprio sito web.

Per i possessi di televisori Ultra HD, la finale sarà visibile anche su Rai 4K (canale 101 del digitale terrestre).

Argentina Francia, le ultimissime

4-4-2 per l’Argentina. Davanti a E. Martinez i due centrali Otamendi e Romero mentre sulle fasce Molina con Tagliafico. A centrocampo De Paul e Paredes al fianco di Fernandez e Mac Allister. In avanti il duo formato da Messi e Alvarez.

4-2-3-1 per la Francia. Lloris tra i pali e la difesa formata da Koundé, Varane, Konaté e T. Hernandez. In mediana Tchouameni e Rabiot. Sulla trequarti Dembelé, Griezmann e Mbappé dietro l’unica punta Giroud.

Argentina Francia, le probabili formazioni

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Konaté, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud.