Ufficiale: diritti TV Serie A 2021-2024 pacchetto 2 a SKY

Adesso è ufficiale: Sky trasmetterà le rimanenti tre gare di campionato per il prossimo triennio di Serie A assieme alle 7 in esclusiva su DAZN. A votare per il gruppo Comcast sono state 16 squadre. Oltre alle coppe europee, quindi, la famosa pay-tv non perderà le partite anche del campionato italiano.

Sembra essere risolta la questione legata ai diritti tv per il prossimo triennio di Serie A. L’esclusiva di 7 partite a DAZN aveva sorpreso tutti. Sky, quindi, era stata battuta ma non si avevano ancora notizie del famoso pacchetto 2, cioè quello riguardanti le altre tre partite . In questo clima di incertezza, tra l’altro, la pay-tv aveva regalato, ai propri abbonati, l’abbonamento Calcio fino a settembre.

Ora, invece, Sky sembra essere ritornata alla carica e non perderà le partite del campionato italiano che ha sempre ottenuto negli anni. A votare per Sky, in assemblea, sono state 16 squadre. Napoli e Lazio si sono astenute mentre Parma e Crotone non hanno votato in quanto già retrocesse. Sky, dunque, si è guadagnata le partite rimanenti.

Diritti Serie A, Sky rinuncia al ricorso verso DAZN

Con il pacchetto 2, Sky avrà l’esclusiva della sfida del sabato sera, l’anticipo della domenica alle 12.30 e il posticipo del lunedì. La cifra sborsata si aggira attorno agli 85 milioni per la prima stagione, 87 per la seconda e 90 per la terza. Aggiungendosi agli 840 milioni offerti da DAZN, la Serie A incasserà circa 930 milioni di euro.

La Lega, tramite un comunicato, ha ufficializzato l’acquisizione del pacchetto a Sky, ad una condizione. La pay-tv, infatti, dovrà rinunciare al ricorso fatto verso DAZN. Sky, infatti, aveva accusato la piattaforma di violare la legge Melandri la quale impedisce ad un unico soggetto di avere tutti i diritti. Assieme alle coppe europee e ai campionati esteri, l’offerta di Sky si arricchisce ancora di più.

