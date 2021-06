Ungheria-Francia: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 19-6-2021

Dove vedere Ungheria-Francia, match della fase a gironi del gruppo F degli Europei 2020. La partita si giocherà sabato 19 giugno alle 15 alla Puskás Aréna di Budapest. L’incontro sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky e sull’app Skygo.

Dopo il big match contro la Germania, la seconda giornata prevede per la Francia la sfida contro l’Ungheria. I campioni del mondo in carica sono tra i favoriti per la vittoria dell’Europeo. L’obbiettivo sarà vendicare l’edizione del 2016 dove i transalpini persero la finale nei tempi supplementari contro uno straordinario Portogallo.

L’Ungheria, però, non starà a guardare. Sicuramente la meno favorita del girone, ha, però, alcuni talenti su cui potrebbe contare. Un’Ungheria con un poco d’Italia visto che il tecnico è Marco Rossi ,premiato come il migliore per la nazione in tutte le discipline sportive.

Ungheria-Francia, le ultimissime

L’Ungheria si schiererà con il solito 3-5-2. A difendere i pali ci sarà Gulacsi. La difesa a tre dovrebbe essere composta da Botka, Lang e At. Szalai. Per il centrocampo Bese affiancherà Kalmar, Nag assieme a Siger e Hangya. Il tecnico non potrà affare affidamento sull’infortunato Szoboszlai. Le due punte ungheresi, quindi, saranno Szalai e Konyves.

La Francia di Didier Deschamps si presenterà con il 4-3-3. A porta ci sarà Lloris mentre la difesa a quattro prevede Varane e Kimpembe come centrali difensivi e Pavard e L.Hernandez sulle fasce. Per il centrocampo Rabiot potrebbe affiancare Pogba e al campione d’Europa, Kanté. In attacco il trio di grande qualità Griezmann, Benzema e Mbappé.

Ungheria-Francia, le probabili formazioni

Ungheria (3-5-2): Gulacsi; Botka, Lang, At. Szalai; Bese, Kalmar, Nagy, Siger, Hangya; Ad. Szalai, Konyves.

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, L.Hernandez ; Rabiot, Pogba, Kante; Griezmann, Benzema, Mbappé.

Ungheria-Francia, dove seguire il match

Ungheria-Francia, incontro valente per il girone F degli Europei, si giocherà sabato 19 giugno alle 15 alla Puskás Aréna di Budapest. Sarà possibile vedere il match in esclusiva su Sky sul canale SkySport Uno (numero 201) e sull’app Skygo scaricabile per PC, Smartphone e tablet.

Partita: Ungheria-Francia

Ungheria-Francia Data: 19 giugno 2021

19 giugno 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport Uno

Precedenti e statistiche

In totale sono 22 le partite tra Ungheria e Francia. A sorpresa le vittorie sono tutte a favore degli ungheresi e sono 12 contro le 8 dei francesi. Solamente 2 sono stati i pareggi. Il precedente più recente risale ad un amichevole del 2005 e finì 2-1 per i francesi. In una competizione ufficiale, invece, l’ultimo match risale al 3-0, sempre della Francia, ai mondiali del 1982.

