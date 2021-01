Udinese-Atalanta Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 20-1-2021

Udinese Atalanta recupero formazioni e dove seguirla in diretta tv e streaming. Il match vale per il recupero della decima giornata di Serie A . La partita si giocherà il 20 gennaio alle 15:00 alla Dacia Arena di Udine. L’incontro sarà visibile in esclusiva streaming sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile, inoltre, seguirlo in tv sul canale satellitare DAZN 1 (numero 209).

Udinese-Atalanta si giocherà mercoledì 20 gennaio. La partita si doveva giocare il 6 dicembre ma l’arbitro La Penna la rinviò a causa del maltempo. Le condizioni del terreno non erano favorevoli dopo diversi giri di perlustrazione. Il pallone non rimbalzava in nessun parte del campo e quindi il match non si è giocato. Adesso, però, c’è una ghiotta opportunità per entrambe le squadre.

C’è un Udinese che è affamata di punti visto che in questo 2021 non ha ancora vinto. Ennesima sconfitta arrivata sul campo di Marassi contro la Sampdoria. I bianconeri erano in vantaggio grazie ad un gol di De Paul ma poi hanno subito la rimonta blucerchiata con le reti di Candreva e Torregrossa. La permanenza di Luca Gotti passa proprio per la sfida contro i bergamaschi.

Di decisamente altro umore l’Atalanta che continua a sorprendere, in attesa della gara col Genoa. Sempre più di due gol nelle ultime quattro partite. Numeri che confermano un attacco straordinario come quello della Dea. La squadra di Gian Piero Gasperini avrà la possibilità, vincendo il match, di allungare sempre di più sulle squadre che le sono dietro.

Udinese Atalanta recupero formazioni , le ultime

La formazione non si distaccherà da quella proposta a dicembre. Sempre 3-5-2 per Gotti con Musso tra i pali e difesa a tre con Becao, Bonifazi e Samir. Centrocampo folto con De Paul centrale, in gol a Genova, assieme a Larsen, Walace, Mandragora e Zeegelaar. In attacco spazio a Lasagna e Pereyra.

Gasperini risponde con un 3-4-1-2. A difendere i pali ci sarà Gollini, mentre a difesa Toloi, Romero e Palomino. A centrocampo probabili De Roon e Freuler centrali mentre sulle fasce Hateboer e Gosens. In attacco potrebbe esserci Pessina a supporto del duo sempre attivo Ilicic e Zapata.

Udinese Atalanta , le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Mandragora, Zeegelaar; Lasagna; Pereyra

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata

Dove seguire il match

Udinese-Atalanta, match valido per il recupero della decima giornata di Serie A, si svolgerà mercoledì 20 gennaio alle ore 15:00 alla Dacia Arena di Udine. La partita sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN, scaricabile per smartphone, tablet sia per sistema Android che per IOS.

Per gli abbonati sia al pacchetto Sky Sport che Sky Calcio da più di tre anni, invece, il match potrà essere visto anche sul canale satellitare DAZN1 (numero 209).

Precedenti e statistiche

Udinese-Atalanta si è giocato complessivamente 75 volte. Le vittorie sono a favore dei bianconeri che hanno vinto 29 volte contro le 23 dei nerazzurri. Sempre 23 volte la partita è terminata in parità.

L’ultimo precedente al Dacia Arena è del 28 giugno 2020. Fu proprio la Dea a vincere per 3-2. In gol prima Zapata, poi è arrivato il pareggio di Lasagna. I bergamaschi poi hanno segnato altre due reti con una doppietta dell’ex Muriel. Gol della bandierina per Lasagna che ha concesso la doppietta all’attaccante bianconero.

