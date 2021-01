Tottenham-Liverpool Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 28-1-2021

Tottenham Liverpool formazioni e dove seguire in diretta tv e streaming il match della ventesima giornata di Premier League. La partita si giocherà giovedì 28 gennaio alle ore 21 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Il match sarà visibile in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Football (numero 203) e sull’app di Sky Go.

Aria di big match in Premier League per il posticipo della ventesima giornata di campionato. Ad affrontarsi saranno il Tottenham ed Liverpool. A separarle c’ è un solo punto ed entrambe vogliono giocarsi l’accesso alla Champions League nonostante ci sia stato qualche passo falso di troppo. Il Tottenham, attualmente, è sesto in classifica mentre il Liverpool quinto.

Per gli Spurs i pareggi deludenticon Wolves e Fulham si sono fatti sentire. Infatti proprio questi hanno rallentato la corsa per li vertice della squadra di José Mourinho che per qualche giornata è stata addirittura prima. Decisamente sottotono il Liverpool di Jürgen Klopp. I Reds avevano iniziato molto bene ma c’è stata una battuta di arresto.

Dopo 68 partite il Liverpool è caduto in casa in campionato contro il Burnley. A quest’ultima si è susseguita anche la sconfitta contro il Manchester United in FA Cup. Il Liverpool non vince in Premier addirittura da dicembre in occasione del 7-0 roboante contro il Crystal Palace. La squadra vuole rimettersi in gioco ma per farlo dovrà vincere contro i londinesi.

Tottenham Liverpool formazioni, le ultimissime

Il Tottenham scenderà in campo con il consueto 4-2-3-1. Mourinho dovrà rinunciare solo a Lo Celso, per il resto i suoi uomini ci sono tutti. In porta ci sarà Lloris, come difensori centrali Dier e Alderweireld anche se quest’ultimo è in ballottaggio con Davinson Sanchez. Sulle fasce favoriti Aurier e Reguilón. Per la mediana spazio a Winks e Hojbjerg. In attacco Sissoko, Ndombelé, Son a supporto della punta Kane.

Tante assenze invece per il Liverpool che dovrà fare a meno di Henderson e Van Dijk. Nel 4-3-3 tra i pali ci sarà Alisson mentre a difesa i centrali Matip e Fabinho e sulle fasce favoriti Alexander-Arnold e Robertson. Nella mediana Wijnaldum e Oxlade-Chamberlain affiancheranno il regista Thiago Alcántara. L’attacco prevedrà il trio Salah, Firmino e Mané

Tottenham Liverpool, le probabili formazioni

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Dier, Alderweireld, Reguilón; Winks, Hojbjerg; Moussa Sissoko, Ndombelé, Son; Kane.

Liverpool (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Wijnaldum, Thiago Alcántara, Oxlade-Chamberlain; Salah, Roberto Firmino, Mané.

Tottenham Liverpool, dove seguire il match

Tottenham-Liverpool, match valido per la ventesima giornata di Premier League, si giocherà giovedì 28 gennaio alle ore 21 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. La partita sarà trasmessa su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Serie A (numero 203).

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Le due squadre si sono affrontate 174 volte . Le vittorie sono pienamente a favore dei Reds che hanno vinto 83 volte contro le 48 degli Spurs. Solo 43 volte il match è terminato in parità. Sempre tantissimi gol nei match passati. 273 sono quelli segnati dal Liverpool e 197 quelli del Tottenham.

Il precedente più ricordato è sicuramente la finale di Champions League della stagione 2018/19. Ad alzare la Coppa dalle grandi orecchie fu il Liverpool di Klopp che vinse 2-0 contro il Tottenham di Mauricio Pochettino con le reti di Salah e Origi. L’ultimo precedente a Londra in campionato, invece, risale all’11 gennaio dello scorso anno quando a vincere furono ancora una volta i Reds grazie ad una rete di Firmino.

