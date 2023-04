Diretta Tv-Streaming Sky e DAZN 29° Giornata Serie A 7-8 Aprile 2023

La 29° Giornata di Serie A, in versione turno Pre-Pasquale si gioca tra venerdì 7 e Sabato 8 Aprile 2023.

La 29° Giornata di Serie A si apre venerdì 7 Aprile con le 3 Big che scendono subito in campo.

Alle ore 15:00 l’Inter di Inzaghi sarà impegnata a Salerno sul campo della Salernitana. I nerazzurri vengono da 3 sconfitte consecutive e sono stati superati anche dal Milan in classifica e ora sono 4° con 50 punti insieme alla Roma. L’Inter non può permettersi ulteriori passi falsi se vuole lottare per un posto in Champions League. Salernitana Inter sarà trasmessa in Diretta tv e streaming in esclusiva su DAZN.

Alle 19:00 il Napoli di Spalletti capolista scende in campo al “Via del Mare” contro il Lecce di Baroni.

I partenopei domenica sera hanno subito una pesante sconfitta in casa contro il Milan perdendo 4 a 0.

Il Napoli resta con 16 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice che è la Lazio ma vuole riprendere la corsa dopo la batosta subita. Lecce Napoli sarà trasmesso in Diretta Streaming in esclusiva su DAZN.

Il Posticipo di venerdì 7 aprile alle 21:00 vede di fronte a San Siro il Milan di Pioli contro l’Empoli. I rossoneri dopo la convincente vittoria contro il Napoli in trasferta vogliono continuare la loro corsa e cercare il sorpasso sulla Lazio al 2° posto. Milan Empoli sarà trasmesso in diretta Tv su Sky Sport ed in streaming su DAZN, Sky Go e NowTv.

Sabato 8 Aprile alle 12:30 c’è il lunch match tra Udinese e Monza che sarà trasmesso in diretta Tv su Sky Sport ed in streaming su DAZN, Sky Go e NowTv.

Alle 14:30 c’è Fiorentina – Spezia e alle 16:30 Sampdoria – Cremonese che saranno trasmessi in diretta Tv e streaming su DAZN.

Alle 16:30 c’è Atalanta Bologna che sarà trasmesso in diretta Tv su Sky ed in streaming su DAZN, Sky Go e NowTv.

Alle 18:30 la Roma di Mourinho scende in campo a Torino contro i granata ed il Verona sfida il Sassuolo al Bentegodi.

Il posticipo che chiude la 29° Giornata è Lazio – Juventus che sarà trasmesso in Diretta Streaming in esclusiva su DAZN.

Programma 29° Giornata Serie A in Diretta TV su Dazn e Sky: