Sampdoria Atalanta formazioni e dove seguirla in diretta tv e streaming. Il match vale per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A . La partita si giocherà sabato 28 febbraio alle ore 12:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. L’incontro sarà visibile sull’app DAZN e sul canale DAZN1 (numero 209).

Un lunch match importante quello tra Sampdoria e Atalanta. La squadra di Claudio Ranieri deve rialzarsi dopo il KO contro la Lazio. I blucerchiati vogliono ripetere la buona prestazione vista anche contro la Fiorentina nello scorso turno di campionato. La salvezza sembra essere guadagnata ma Ranieri vuole che i suoi uomini diano sempre il massimo.

Rilanciatissima l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La vittoria per 4-2 contro il Napoli ha fatto capire la straordinaria forma fisica della Dea. La sfida di Genova potrebbe mettere le basi per una riconquista della zona Champions League. Il tecnico bergamasco si affida ad un ottimo Zapata in gol e in assist contro i partenopei.

La Sampdoria si presenta con un 4-3-1-2 con Audero in porta. La difesa a quattro potrebbe vedere Yoshida e Colley come centrali mentre come terzini Ferrari e Augello. A centrocampo possibile lo schieramento di Candreva, A. Silva e Ekdal. Nella trequarti Ramirez potrebbe fare da sponda alle due punte Keita e Quagliarella.

L’Atalanta risponde con un 3-4-1-2. A difendere i pali ci sarà Gollini e davanti a lui la difesa Toloi , Romero e Djmsiti. A centrocampo De Roon e Freuler come centrali mentre sulle fasce Maehle e Gosens. Pessina potrebbe partire titolare come trequartista alle spalle due punte Muriel e Zapata.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, A. Silva, Ekdal; Ramirez; Keita, Quagliarella.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djmsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata.

Sampdoria-Atalanta, match valido per la ventesima giornata di campionato, si svolgerà sabato 28 febbraio alle ore 12:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. La partita sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN, scaricabile per smartphone, tablet sia per sistema Android che per IOS.

Per gli abbonati sia al pacchetto Sky Sport che Sky Calcio da più di tre anni, invece, l’incontro potrà essere visto anche sul canale satellitare DAZN1 (numero 209).

Precedenti e statistiche

Il match si è giocato 103 volte. Sono 43 le vittorie per i blucerchiati e 27 per i bergamaschi, 34 i pareggi. 136 i gol messi a segno dalla Sampdoria e 106 quelli dell’Atalanta. L’ultimo precedente, del 10 novembre 2019, è terminato 0-0. Un match con gol, invece, quello del 10 marzo 2019. A vincere fu la Dea grazie alle reti di Zapata e Gosens mentre per la Sampdoria un rigore di Quagliarella.

