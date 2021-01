Genoa-Bologna Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 9-1-2021

Genoa Bologna formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Il match vale per la diciassettesima giornata di Serie A e si giocherà sabato 9 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. La partita sarà visibile su Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 202). Il match potrà essere seguito anche sull’app Sky Go.

L’anticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie A si apre con Genoa–Bologna. Una sfida molto importante soprattutto per la squadra di Davide Ballardini. Il Grifone non naviga in acque tranquille. Fermo al penultimo posto e ad un solo punto dalla salvezza, ha bisogno di punti per sfuggire dalla zona rossa.

La sconfitta per 2-1 contro il Sassuolo è la nona in questo campionato ed il Genoa si conferma la quarta peggior difesa. Ben più tranquilla è la situazione del Bologna di Sinisa Mihajlovic che è a +6 dai prossimi avversari. I rossoblù vengono da ben 5 pareggi consecutive e la vittoria manca da novembre, dal successo in casa contro il Crotone. Anche per la squadra dell’ex giocatore ci vuole una svolta.

Genoa Bologna formazioni , le ultime

Sono non pochi gli indisponibili per il Genoa. Tra questi spiccano Goldaniga, Pandev, Luca Pellegrini e anche Sturaro. Il Genoa conferma il suo 3-5-2 e non si distoglierà molto dalla formazione schierata contro il Sassuolo.

In porta ci sarà Perin mentre la difesa a tre sarà composta da Masiello, Radovanovic e Criscito. Nel centrocampo a cinque ci saranno Lerager, Badelj, Zajc, Czyborra a cui si aggiunge Ghiglione. In attacco spazio a Shomurodov e a Destro che sta affrontando un buon momento.

Il Bologna risponde con il 4-2-3-1. L’estremo difensore sarà Da Costa mentre la difesa a quattro è formata dai centrali Paz e Danilo mentre sulle fasce Tomiyasu e Dijks. A centrocampo ci saranno Schouten e Dominguez vista l’espulsione di Svenberg contro l’Udinese. Come mediani Orsolini e Soriano mentre in attacco spazio a Vignato con uno tra Palacio a Barrow come prima punta. L’argentino sembra essere favorito.

Le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Shomurodov.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Paz, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato; Palacio.

Dove vedere la partita

Genoa-Bologna, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A, si svolgerà sabato 9 gennaio alle ore 18:00 al Stadio Luigi Ferraris di Genova. La partita sarà trasmessa su Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 202).

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Genoa-Bologna si è giocata in totale 108 volte. Le vittorie sono a favore del Bologna visto che sono 42 contro le 32 del Genoa. 34, invece, sono i pareggi. 136 i gol segnati dal Grifone e 152 quelli del Bologna. L’ultimo precedente risale al campionato scorso dove a Marassi finì 0-0. Al ritorno il Genoa vinse al Dall’Ara per 3-0 grazie alle reti di Soumaoro, Sanabria e Criscito su rigore.

