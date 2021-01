Chelsea-Manchester City Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 3-1-2021

Chelsea Manchester City formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Il match vale per la diciassettesima giornata di Premier League e si giocherà domenica 3 gennaio alle ore 17.30 allo stadio Stamford Bridge di Londra. La partita sarà visibile su Sky sui canali Sky Sport Football (numero 203) e Sky Uno (numero 201). Il match potrà essere seguito anche sull’app Sky Go.

L’anno nuovo inizia subito con un big match in Inghilterra tra Chelsea e Manchester City. Le squadre si trovano appaiate ed hanno gli stessi punti, 26, insieme anche al Tottenham, Southampton ed Aston Villa. Classifica molto corta ma tutte vogliono avvicinarsi all’Everton che dista solo tre punti in più.

I Blues si sono avvicinati ai vertici nonostante la sconfitta nel derby contro l‘Arsenal e il pareggio casalingo con l’Aston Villa. Frank Lampard ha collezionato qualche sconfitta di troppo, soffrendo soprattutto con le squadre che ha davanti.

Diversa la condizione del City. La squadra di Pep Guardiola non ha giocato la partita con l’Everton per il focolaio creatosi nella squadra. Con due partite in meno rispetto ai prossimi avversari, i Citizens stanno affrontando un grande momento. Tra Champions League e campionato, il City risulta imbattuto da più di un mese. L’ultima sconfitta quella col Tottenham il 21 novembre.

Chelsea Manchester City formazioni , le ultime

Il Chelsea schiererà un 4-3-3 con Mendy a porta e la difesa a quattro formata dai centrali Thiago Silva e Christensen con Azpilicueta e Chilwell sulle fasce. A centrocampo Kanté e Mount daranno manforte al regista Jorginho. Mentre in attacco a dare supporto a Werner ci saranno Hudson-Odoi e Pulisic.

Il Manchester City deve fare i conti con diversi positivi al Covid. Pep Guardiola, infatti, dovrà fare a meno di Gabriel Jesus e Walker. A porta ci sarà Ederson mentre davanti all’estremo difensore scenderanno in campo Stones, Ruben Dias e Aké. A centrocampo spazio a Cancelo, Rodri, De Bruyne e Gündoğan. In attacco Sterling e Bernando Silva ai lati della punta Ferran Torres, preferito ad Agüero.

Chelsea Manchester City, le probabili formazioni

CHELSEA (4-3-3): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Christensen, Chilwell; Kanté, Jorginho, Mount; Hudson-Odoi, Werner, Pulisic.

MANCHESTER CITY (3-4-3): Ederson; Stones, Ruben Dias, Aké; Cancelo, Rodri, De Bruyne, Gündoğan; Sterling, Ferran Torres, Bernardo Silva.

Dove vedere la partita

Chelsea-Manchester City, match valido per la diciassettesima giornata di Premier League, si svolgerà domenica 3 gennaio alle ore 17:30 allo Stamford Bridge. La partita sarà trasmessa su Sky sul canale Sky Sport Football (numero 203) e Sky Uno (numero 201)

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Le due squadre si sono affrontate ben 165 volte. Le vittorie sono maggiormente del Chelsea, 68, contro quelle del Manchester City che sono 57. I pareggi, invece, sono 40. I gol dei Blues sono 230 mentre quelli dei Citizens 213.

L’ultimo precedente risale a quello del campionato scorso, la partita si giocò il 25 giugno 2020. In gol Pulisic e Wilian per il Chelsea e De Bruyne per il City. L’ultima vittoria esterna dei Citizens allo Stamford Bridge risale al 5 agosto 2018 nella Community Shield dove Pep Guardiola vinse grazie alla doppietta di Agüero.

