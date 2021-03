Bulgaria-Italia Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 28-3-2021

Bulgaria Italia formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Il match vale per la seconda giornata di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar del gruppo C. La partita si giocherà domenica 28 marzo alle ore 20:45 allo stadio Vasil Levski di Sofia. L’incontro sarà trasmesso in esclusiva su Rai 1 e in streaming sull’app Raiplay, scaricabile per PC, smartphone e tablet.

Buona la prima per gli azzurri di Roberto Mancini che non deludono le aspettative. Vittoria per 2-0 contro l’Irlanda del Nord grazie alle reti di Berardi ed Immobile. Adesso l’Italia giocherà la sua prima trasferta contro la Bulgaria per la seconda giornata di qualificazioni per Qatar 2022. La squadra, invece, di Jasen Petrov viene dal 3-1 contro la Svizzera.

Attualmente gli elvetici sono primi, a pari punti con l’Italia, in virtù dei tre gol realizzati. Mentre la Bulgaria è ferma a 0 punti, così come l’Irlanda del Nord, in attesa anche della Lituania che domenica sera giocherà proprio contro la squadra di Vladimir Pektovic.

Bulgaria Italia formazioni, le ultimissime

Petrov schiererà un 3-4-2-1. In porta giocherà Plamen Iliev mentre nella difesa a tre potrebbero esserci Dimov, Zanev e Bozhikov. Centrocampo a quattro che può vedere dal primo minuto Popov, Kostadinov, Chochev affianco a Cicinho. In attacco i due trequartisti Despodov e Yomov dietro la punta Dimitar Iliev.

Mancini risponde con il solio 4-3-3. A difendere i pali ci sarà Donnarumma, davanti a lui Bonucci e Chiellini come centrali mentre sulle fasce Florenzi ed Emerson. Il centrocampo potrebbe essere lo stesso del match contro l’Irlanda del Nord: Pellegrini, Locatelli e Verratti. Possibile anche qualche variazione in attacco: Belotti al posto di Immobile assieme a Chiesa ed Insigne.

Bulgaria Italia, probabili formazioni

Bulgaria (3-4-2-1): P. Iliev; Dimov, Zanev, Bozhikov; Popov, Kostadinov, Chochev, Cicinho; Despodov, Yomov; D. Iliev.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.

Dove seguire il match

Bulgaria-Italia, match valido per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, si giocherà domenica 28 marzo alle ore 20:45 allo stadio Vasil Levski di Sofia. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Rai 1.

Sarà possibile seguire la partita anche in streaming attraverso RaiPlay, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Bulgaria ed Italia si sono affrontate 19 volte. 10 le vittorie degli azzurri, due quelle dei bulgari e sette pareggi. L’ultimo precedente risale al 2016 e riguardava la qualificazione agli Europei. La partita terminò 1-0 per l’Italia grazie ad una rete di De Rossi che oggi fa parte dello staff tecnico di Mancini.

