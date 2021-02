Bayern Monaco-Tigres Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 11-2-2021

Bayern Monaco Tigres formazioni e dove seguirla in diretta tv e streaming. Il match vale per la finale del Mondiale per club e si giocherà giovedì 11 febbraio alle ore 19:00 all’Education City Stadium di Al Rayyan. L’incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva su Canale 20 ed in streaming sulla piattaforma Mediaset Play.

Giovedì si conoscerà il vincitore del Mondiale per Club. Le finalisti sono il Bayern Monaco ed il Tigres. I bavaresi hanno vinto contro gli egiziani dell’Al Ahly con una doppietta del solito Robert Lewandowski. Il polacco porta il Bayern dritto in finale dove dovrà affrontare i messicani del Tigres.

I gialloblu hanno battuto prima l’Ulsan Hyundai per 2-1 ai quarti di finali e poi il Palmeiras per 1-0 in semifinale. Adesso alle Tigri aspetta la sfida che vale il titolo internazionale contro i neo detentori della Champions League. Una sfida importante per le due squadre ma soprattutto per il Bayern che potrebbe mettere in bacheca un altro trofeo dopo la Supercoppa europea vinta contro il Siviglia.

Bayern Monaco Tigres formazioni, le ultimissime

Sempre 4-2-3-1 per la squadra di Hans-Dieter Flick. In porta ci sarà Neuer, possibile difesa a quattro con Boateng e Alaba come centrali mentre sulle fasce Pavard e Davies. Davanti alla difesa potrebbero giocare Kimmich e Marc Roca. Nel reparto offensivo Gnabry, Muller e Coman faranno da supporto alla punta di diamante Lewandowski.

Possibile 4-2-3-1 anche per il Tigres allenato da Ricardo Ferretti . A difendere i pali ci sarà Guzman, difesa a quattro anche per i messicani con Reyes e Meza come centrali e Rodríguez e Salcedo come terzini. A centrocampo potrebbero essere schierati Carioca e Dueñas. In attacco Quiñones potrebbe affiancare Pizarro e Aquino dietro la punta Gignac.

Bayern Monaco Tigres, le probabili formazioni

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, J. Boateng, Alaba, A. Davies; Kimmich, Marc Roca; Gnabry, T. Muller, Coman; Lewandowski

Tigres (4-2-3-1) : Guzman; Rodríguez, Reyes, Meza, Salcedo; Carioca, Dueñas; Quiñones, Pizarro, Aquino; Gignac

Dove vedere il match

Bayern Monaco-Tigres, match valido per la finale del Mondiale per club, si giocherà giovedì 11 febbraio alle ore 19 all’Education City Stadium di Al Rayyan. La partita sarà trasmessa in esclusiva sul Canale 20 del digitale terrestre ed in streaming sull’app Mediaset Play scaricabile sia per Android che per IOS.

Precedenti e statistiche

Non ci sono precedenti tra Bayern Monaco e Tigres. Il Tigres ha battuto ai quarti l’Ulsan Hyundai per 2-0 con una doppietta di Gignac. In semifinale, invece, ha sconfitto il Palmeiras per 1-0 sempre grazie a Gignac. Mentre il Bayern, che è entrato direttamente in semifinale, ha vinto 2-0 contro l’Al Ahly con una doppietta di Lewandowski.

