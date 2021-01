Supercoppa di Spagna, Barcellona-Athletic Bilbao Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 17-1-2021

Barcellona Athletic Bilbao formazioni e dove seguire in diretta tv e streaming il match valente per la finale della Supercoppa spagnola. La partita si giocherà domenica 17 gennaio alle ore 21 al Estadio La Cartuja di Siviglia. L’incontro sarà visibile in diretta tv sul canale NOVE (numero 149 del decoder Sky e 9 del digitale terrestre) e in streaming su Discovery+ .

La finale della Supercoppa spagnola sarà Barcellona–Athletic Bilbao. Con questa nuova formula con quattro squadre, sono i catalani e i baschi a contendersi il trofeo. Il Barcellona ha battuto la Real Sociedad ma la partita si è decisa solamente ai calci di rigori. Molti errori dal dischetto da una parte e dall’altra ma il Barça è riuscito a vincere per 3-2.

A sorpresa, invece, il Real Madrid perde contro l’altra squadra basca, l’Athletic. Il Bilbao sembra già averla chiusa nel primo tempo visto che la doppietta di Garcia arriva in una ventina di minuti. Ultima speranza per il Real che al 78′ cerca di riaprirla con Benzema. Nulla da fare per i blancos che non affronteranno i rivali del Barcellona nel consueto Clasico.

Barcellona Athletic Bilbao formazioni , le ultimissime

La formazione di Ronald Koeman non dovrebbe differenziare molto da quella contro la Real Sociedad. Il consueto 4-3-3 prevede in porta Ter Stegen e la difesa a quattro formata dai centrali Araujo e Lenglet considerato anche l’infortunio al ginocchio di Piqué. Sulle fasce, invece, spazio ad Alba e Mingueza. A centrocampo dovrebbero essere confermati De Jong, Busquets e Pedri. In attacco Messi è in dubbio. Probabile il trio Dembélé, Braithwaite e Griezmann.

Marcelino Toral risponde con un 4-4-2. In porta Simon, anche per i baschi difesa a quattro con Núñez , Martinez e Capa e Balenziaga sulle fasce. Anche il centrocampo ha la stessa quantità di uomini. Probabile lo schieramento di De Marcos, Garcia, omonimo dell’attaccante, affianco a Vencedor e Muniain. In attacco Williams sarà nel reparto offensivo con Raul Garcia, autore dell’impresa contro il Real.

Barcellona Athletic Bilbao, le probabili formazioni

Barcellona (4-3-3); Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Dembélé, Braithwaite, Griezmann.

Athletic Bilbao (4-4-2); Simon; Capa, Núñez , Martinez, Balenziaga; De Marcos, Garcia, Vencedor, Muniain; Garcia, Williams.

Dove seguire il match

Barcellona-Athletic Bilbao, match valido per finale di Supercoppa di Spagna, si svolgerà domenica 17 gennaio alle ore 21 al Estadio de la Cartuja di Siviglia. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sul canale NOVE (numero 149 del decoder Sky e 9 del digitale terrestre).

La gara inoltre potrà essere vista in streaming su Discovery+, app che permette di poter vedere i contenuti on demand dei canali di Discovery Italia.

Precedenti e statistiche

Le due squadre si sono già affrontate nella Supercoppa di Spagna. L’ultimo incrocio risale proprio al 2015 quando la Supercoppa prevedeva solo due finaliste con la formula della gara di andata e ritorno.

Al San Mamés l’Athletic si impose con un roboante 4-0 grazie alla rete di San José e alla tripletta di uno strepitoso Aduriz. Al ritorno, invece, terminò 1-1. A Messi rispose ancora una volta Aduriz che portò la sua squadra alla vittoria della competizione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS