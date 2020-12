Arsenal-Chelsea Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 26-12-2020

Arsenal Chelsea formazioni e dove seguirle il match in diretta tv e streaming . Arsenal e Chelsea si sfideranno ,per la quindicesima giornata della Premier League, il 26 dicembre alle ore 18:30 all’Emirates Stadium. La partita sarà trasmessa da Sky al canale Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport Uno (canale 201).

Tempo già di Boxing Day in Inghilterra durante il periodo natalizio. Nel giorno di Santo Stefano, come da tradizione, la Premier League apre le sue porte a match straordinari. Sicuramente la sfida più attesa della quindicesima giornata è il derby di Londra tra Arsenal e Chelsea, due squadre che stanno avendo un percorso totalmente differente. Le due acerrime nemiche hanno ben 11 punti di differenza in classifica.

Ad aver deluso particolarmente è proprio l’Arsenal. I Gunners, ad inizio stagione, puntavano sicuramente ai vertici alti della classifica. Invece, è accaduto l’inaspettato. La squadra di Mikel Arteta si trova addirittura al quindicesimo posto dove conserva un filotto davvero negativo di sconfitte. L’ultima vittoria della squadra inglese è quella contro gli irlandesi del Dundalk in Europa League.

L’Arsenal in campionato, invece, non vince addirittura dal 1 novembre col successo all’Old Trafford contro il Manchester United. Come se non bastasse, i Gunners sono stati fatti fuori dal Manchester City per 4-1 ai quarti di finali della Carabao Cup. Non sicuramente un momento brillante per loro.

Di tutt’altro animo, invece, il Chelsea. Anche la squadra di Frank Lampard ha avuto qualche passo fallo di troppo. Le due sconfitte contro Wolves ed Everton hanno rallentato la scalata ai vertici alti. I Blues si mantengono un momentaneo quinto posto a pari punti con l’altra rivale londinese, il Tottenham.

Arsenal Chelsea formazioni , le ultime

Arteta scenderà in campo con un il 3-4-3. A porta ci sarà Leno. La difesa a tre sarà composta da David Luiz, Holding e Tierney. A centrocampo Ceballos e Elneny con Bellerin e Saka come esterni. Il pacchetto offensivo sarà composto da Willian, Lacazette e Pépé. Il tecnico non potrà avere a disposizione Aubameyang per via di un infortunio.

Lampard risponde con un 4-2-3-1. A difendere i pali ci sarà Kepa mentre la difesa a quattro è composta dai centrali Thiago Silva, Zouma e sugli esterni Azpilicueta e Chilwell. Davanti alla difesa ci saranno Jorginho e Kanté mentre l’attacco a tre sarà composto dai trequartisti Pulisic, Mount e Havertz che daranno supporto alla punta di diamante Werner.

Arsenal Chelsea, le probabili formazioni

Arsenal (3-4-3): Leno, Luiz, Holding, Tierney; Bellerin, Ceballos, Elneny, Saka; Willian, Lacazette, Pépé

Chelsea (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Thiago Silva, Zouma, Chilwell; Jorginho, Kanté; Pulisic, Mount, Havertz; Werner

Dove seguire il match

Arsenal-Chelsea, match valido per la quindicesima giornata di Premier League, si svolgerà sabato 26 dicembre alle ore 18:30 all’Emirates Stadium. La partita sarà trasmessa su Sky sui canali Sky Sport Football (numero 203) e Sky Uno (numero 201)

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Gli scontri tra Arsenal e Chelsea sono 201 in totale. Le vittorie sono a favore dell’Arsenal che ne ha totalizzato 77 contro le 56 del Chelsea. 59 sono i pareggi nei derby. Sempre tanti gol nelle partite: 281 per l’Arsenal e 265 per il Chelsea.

Il match più ricordato è il 4-1 del Chelsea nella finale di Europa League del 2019. Il Chelsea di Maurizio Sarri vinse per 4-1 contro l’Arsenal di Unai Emery. In gol Giroud, Pedro Rodriguez e doppietta di Hazard. Per l’Arsenal il gol della bandiera di Iwobi.

L’ultima vittoria dell’Arsenal in campionato risale alla scorsa edizione. La partita si è giocata il 1 agosto di quest’anno e i Gunners hanno vinto 2-1 con una doppietta di Aubameyang mentre per il Chelsea un gol di Pulisic.

L’ultima vittoria dei Blues all’Emirates Stadium è dell’anno prima, il 29 dicembre 2019. Prima Aubameyang porta in vantaggio i padroni di casa ma poi Jorginho e Abraham firmano la rimonta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS