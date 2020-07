Diretta tv Sky-Dazn e arbitri 31° giornata Serie A 2019-2020: Milan-Juventus a Guida

Ecco il programma della 31° giornata di Serie A con anticipi, posticipi e designazioni arbitrali, e la spartizione delle partite a Sky e Dazn

Si ritorna in campo subito per la 31° giornata di Serie A, 12° turno del girone di ritorno, con altri incroci assolutamente fondamentali per la classifica.

Ad aprire le danze sarà la Lazio a Lecce, visibile su Sky, provando a rialzare la testa e, magari, ad approfittare del big match della serata tra Milan e Juventus, visibile su Dazn.

Il mercoledì sarà pieno di partite, a partire dagli incroci tra Fiorentina e Cagliari e tra Genoa e Napoli, continuando con quello tra Atalanta e Sampdoria, mentre ci sarà anche il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo e lo scontro diretto per la salvezza tra Torino e Brescia, tutti sul satellite, così come la trasferta dell’Inter a Verona.

Inoltre, in streaming sarà possibile vedere lo scontro diretto per l’Europa tra Roma e Parma e per la salvezza tra Spal e Udinese.

Ecco tutti i canali Sky e Dazn dove saranno trasmesse le partite:

Lecce-Lazio – martedì 7 ore 19:30 – SKY

Milan-Juventus – martedì 7 ore 21:45 – DAZN

Fiorentina-Cagliari – mercoledì 8 ore 19:30 – SKY

Genoa-Napoli – mercoledì 8 ore 19:30 – SKY

Atalanta-Sampdoria – mercoledì 8 ore 21:45 – SKY

Bologna-Sassuolo – mercoledì 8 ore 21:45 – SKY

Roma-Parma – mercoledì 8 ore 21:45 – DAZN

Torino-Brescia – mercoledì 8 ore 21:45 – SKY

Spal-Udinese – giovedì 9 ore 19:30 – DAZN

Hellas Verona-Inter – giovedì 9 ore 21:45 – SKY

Ecco le designazioni arbitrali e gli arbitri di tutte le partite del turno di campionato:

LECCE – LAZIO Martedì 07/07 h. 19.30

MARESCA

COSTANZO – VIVENZI

IV: ILLUZZI

VAR: ABISSO

AVAR: FIORITO

MILAN – JUVENTUS Martedì 07/07 h. 21.45

GUIDA

CARBONE – LONGO

IV: LA PENNA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: MELI

FIORENTINA – CAGLIARI Mercoledì 08/07 h. 19.30

MANGANIELLO

RANGHETTI – COLAROSSI

IV: ABBATTISTA

VAR: PAIRETTO

AVAR: MANGANELLI

GENOA – NAPOLI Mercoledì 08/07 h. 19.30

MARIANI

BACCINI – SANTORO

IV: PICCININI

VAR: CALVARESE

AVAR: PAGANESSI

ATALANTA – SAMPDORIA Mercoledì 08/07 h. 21.45

GIUA

BINDONI – VILLA

IV: MAGGIONI

VAR: NASCA

AVAR: GALETTO

BOLOGNA – SASSUOLO Mercoledì 08/07 h. 21.45

FOURNEAU

PRETI – AVALOS

IV: VOLPI

VAR: PASQUA

AVAR: DI VUOLO

ROMA – PARMA Mercoledì 08/07 h. 21.45

FABBRI

LIBERTI – GORI

IV: PEZZUTO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DEL GIOVANE

TORINO – BRESCIA Mercoledì 08/07 h. 21.45

DOVERI

GIALLATINI – ROCCA

IV: GHERSINI

VAR: MASSA

AVAR: DI IORIO

