Diretta tv Sky-Dazn e arbitri 24° giornata Serie A 2020-2021: Roma-Milan a Guida

Ecco il programma della 24° giornata di Serie A con anticipi, posticipi e designazioni arbitrali, e la spartizione delle partite a Sky e Dazn

Nel weekend si disputerà la ventiquattresima giornata di Serie A, quinto turno del girone di ritorno, in cui sono attese altre sorprese dopo la rivoluzione della classifica nelle ultime due settimane.

Ad aprire le danze sarà l’incrocio tra Torino e Sassuolo venerdì sera, visibile su Sky, così come lo scontro diretto per la salvezza tra Spezia e Parma e la trasferta della Lazio a Bologna, prime due partite del sabato.

In serata, invece, la Juventus chiuderà il quadro degli anticipi sul campo del Verona, trasmessa su Dazn, che ha in esclusiva anche la prima gara della domenica, la sfida tra Sampdoria e Atalanta, e lo scontro diretto per la salvezza tra Crotone e Cagliari.

Tutte le altre partite saranno visibili sul satellite, a cominciare dalla nuova capolista Inter contro l’incredibile Genoa dell’ultimo mese e mezzo e l’incrocio tra Udinese e Fiorentina, continuando con il derby campano tra Napoli e Benevento come posticipo pomeridiano e concludendo con il big match e scontro diretto per il quarto posto tra la Roma e un Milan in crisi.

Ecco tutti i canali Sky e Dazn dove saranno trasmesse le partite:

24ª GIORNATA

26/2 20.45 Torino-Sassuolo SKY

27/2 15.00 Spezia-Parma SKY

27/2 18.00 Bologna-Lazio SKY

27/2 20.45 Verona-Juventus DAZN

28/2 12.30 Sampdoria-Atalanta DAZN

28/2 15.00 Crotone-Cagliari DAZN

28/2 15.00 Inter-Genoa SKY

28/2 15.00 Udinese-Fiorentina SKY

28/2 18.00 Napoli-Benevento SKY

28/2 20.45 Roma-Milan SKY

Ecco le designazioni arbitrali e gli arbitri di tutte le partite del turno di campionato:

BOLOGNA – LAZIO Sabato 27/02 h. 18.00

GIACOMELLI

PAGANESSI – PALERMO

IV: DI MARTINO

VAR: MASSA

AVAR: PRETI

CROTONE – CAGLIARI h. 15.00

FABBRI

TEGONI – FIORITO

IV: PEZZUTO

VAR: DI BELLO

AVAR: CARBONE

H. VERONA – JUVENTUS Sabato 27/02 h. 20.45

MARESCA

LIBERTI – VECCHI

IV: GIUA

VAR: BANTI

AVAR: RANGHETTI

INTER – GENOA h. 15.00

CHIFFI

DEL GIOVANE – ROSSI L.

IV: ABBATTISTA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VIVENZI

NAPOLI – BENEVENTO h. 18.00

ABISSO

GALETTO – PAGLIARDINI

IV: SACCHI

VAR: VALERI

AVAR: GIALLATINI

ROMA – MILAN h. 20.45

GUIDA

BINDONI – LONGO

IV: PICCININI

VAR: IRRATI

AVAR: CECCONI

SAMPDORIA – ATALANTA h. 12.30

MARINELLI

VALERIANI – RASPOLLINI

IV: MARINI

VAR: DOVERI

AVAR: LO CICERO

SPEZIA – PARMA Sabato 27/02 h. 15.00

ORSATO

BACCINI – IMPERIALE

IV: GHERSINI

VAR: PAIRETTO

AVAR: PERETTI

TORINO – SASSUOLO Venerdì 26/02 h. 20.45

CALVARESE

CAPALDO – DEI GIUDICI

IV: PASQUA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI VUOLO

UDINESE – FIORENTINA h. 15.00

VOLPI

MONDIN – ZINGARELLI

IV: CAMPLONE

VAR: MANGANIELLO

AVAR: DE MEO

