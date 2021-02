Diretta tv Sky-Dazn e arbitri 21° giornata Serie A 2020-2021: Juventus-Roma a Orsato

Ecco il programma della 21° giornata di Serie A con anticipi, posticipi e designazioni arbitrali, e la spartizione delle partite a Sky e Dazn

Non ci si ferma mai tra campionato e coppe, ma nel weekend si ritornerà in campo per la ventunesima giornata di Serie A, secondo turno del girone di ritorno.

Ad aprire le danze sarà l’Inter il venerdì sera, che giocherà sul campo della Fiorentina, partita visibile su Sky.

Incredibilmente, il sabato ci saranno due partite in contemporanea, subito dopo pranzo, con l’Atalanta che vuole rialzare la testa contro il Torino e il Sassuolo che ospita lo Spezia, sempre sul satellite, dove sarà trasmessa nel pomeriggio l’anticipo, il big match e lo scontro diretto tra Juventus e Roma.

In serata, invece, il Napoli vuole dimostrare di aver superato la crisi andando sul campo dell’ex gemellato Genoa, in diretta su Dazn, dove sarà visibile anche la partita d’apertura della domenica, lo scontro diretto tra Benevento e Sampdoria, e l’incrocio tra Udinese e Hellas Verona.

Inoltre, si vedranno su Sky sia la sfida casalinga del Milan contro il Crotone, che i due posticipi, nel pomeriggio il derby emiliano tra Parma e Bologna e in serata la Lazio, impegnata in casa contro il Cagliari.

Ecco tutti i canali Sky e Dazn dove saranno trasmesse le partite:

Venerdì 5 febbraio 2021 ore 20.45 | Fiorentina-Inter: Sky

Sabato 6 febbraio 2021 ore 15.00 | Atalanta-Torino: Sky

Sabato 6 febbraio 2021 ore 15.00 | Sassuolo-Spezia: Sky

Sabato 6 febbraio 2021 ore 18.00 | Juventus-Roma: Sky

Sabato 6 febbraio 2021 ore 20.45 | Genoa-Napoli: DAZN

Domenica 7 febbraio 2021 ore 12.30 | Benevento-Sampdoria: DAZN

Domenica 7 febbraio 2021 ore 15.00 | Milan-Crotone: Sky

Domenica 7 febbraio 2021 ore 15.00 | Udinese-Verona: DAZN

Domenica 7 febbraio 2021 ore 18.00 | Parma-Bologna: Sky

Domenica 7 febbraio 2021 ore 20.45 | Lazio-Cagliari: Sky

Ecco le designazioni arbitrali e gli arbitri di tutte le partite del turno di campionato:

ATALANTA – TORINO Sabato 06/02 h. 15.00

FOURNEAU

PASSERI – DI VUOLO

IV: DOVERI

VAR: VALERI

AVAR: BINDONI

BENEVENTO – SAMPDORIA h. 12.30

AURELIANO

PERROTTI – GROSSI

IV: PATERNA

VAR: DI PAOLO

AVAR: CARBONE

FIORENTINA – INTER Venerdì 05/02 h. 20.45

LA PENNA

PRETI – GALETTO

IV: PASQUA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VIVENZI

GENOA – NAPOLI Sabato 06/02 h. 20.45

MANGANIELLO

COSTANZO – PRENNA

IV: PICCININI

VAR: DI BELLO

AVAR: LIBERTI

JUVENTUS – ROMA Sabato 06/02 h. 18.00

ORSATO

MELI – FIORITO

IV: CALVARESE

VAR: CHIFFI

AVAR: MONDIN

LAZIO – CAGLIARI h. 20.45

IRRATI

PAGLIARDINI – ZINGARELLI

IV: PRONTERA

VAR: BANTI

AVAR: CECCONI

MILAN – CROTONE h. 15.00

PAIRETTO

LO CICERO – BRESMES

IV: GHERSINI

VAR: MASSA

AVAR: ALASSIO

PARMA – BOLOGNA h. 18.00

GUIDA

ROSSI L. – PAGNOTTA

IV: DI MARTINO

VAR: GIACOMELLI

AVAR: PERETTI

SASSUOLO – SPEZIA Sabato 06/02 h. 15.00

SACCHI

FIORE – BERCIGLI

IV: MASSIMI

VAR: NASCA

AVAR: DEL GIOVANE

UDINESE – H. VERONA h. 15.00

SANTORO

GIALLATINI – VALERIANI

IV: MARIANI

VAR: FABBRI

AVAR: TOLFO

