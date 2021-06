Dove vedere Scozia-Repubblica Ceca in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 14-6-2021

Dove vedere Scozia-Repubblica Ceca, match della fase a gironi del gruppo D degli Europei 2020. La partita si giocherà lunedì 14 giugno alle 15 alla Hampden Park di Glasgow. L’incontro sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky e sull’app SkyGo.

Sfida importante per Scozia e Repubblica Ceca. Nel girone D degli Europei, la Croazia e l’Inghilterra sembrano essere le due favorite al passaggio diretto. Le restanti due squadre si giocheranno un posto, salvo imprevisti, per poter accedere tra le migliori terze. Per la Scozia sono arrivati due risultati utili contro il Lussemburgo così come anche il 2-2 contro l’Olanda.

La Repubblica Ceca, invece, esce rotta dall’amichevole per 4-0 contro l’Italia. Stasera i cechi giocheranno l’ultima amichevole contro l’Albania prima della partenza per gli Europei.

Scozia-Repubblica Ceca, le ultimissime

Steve Clerke si affida al 4-3-3. In porta ci sarà Gordon. Davanti a lui Hanley e Cooper come centrali di difesa mentre sulle corsie laterali possibile schieramento con Tierney e Robertson. A centrocampo McTominay sarà affiancato da Armostring e McGinn. In attacco Forrest è la punta centrale supportato da Christie e Fraser.

La Repubblica Ceca di Jaroslav Silhavy si affida al 4-4-2. Vaclik a porta mentre nella difesa a quattro Celustka e Kalas al centro mentre come terzini Coufal e Kaderabek. Centrocampo con conoscenze italiane formato da Jankto, Barak affianco a Soucek e Darida. Per l’attacco il duo Vydra–Schick.

Scozia-Repubblica Ceca, le probabili formazioni

Scozia (4-3-3): Gordon; Tierney, Hanley, Cooper, Robertson; Armstrong, McTominay, McGinn; Christie, Forrest, Fraser.

Repubblica Ceca (4-4-2): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek; Jankto, Barak, Soucek, Darida; Vydra, Schick.

Dove seguire il match

Scozia-Repubblica Ceca, incontro valente per il girone D degli Europei, si giocherà lunedì 14 giugno alle 15 alla Hampden Park di Glasgow. Sarà possibile vedere il match in esclusiva su Sky sul canale SkySport Uno (numero 201) e sull’app Skygo scaricabile per PC, Smartphone e tablet.

Precedenti e statistiche

Sono 9 i precedenti tra le due squadre: quattro vittorie per parte ed un solo pareggio. L’ultimo incontro è stato nella Lega B della Nations League. In Repubblica Ceca è finita 2-1 per gli scozzesi mentre in Scozia a vincere sono stati di nuovo i padroni di casa.

Migliori Bookmakers AAMS