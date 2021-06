Portogallo-Francia: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 23-6-2021

Dove vedere Portogallo-Francia, match del girone F di Euro 2020. La partita si giocherà mercoledì 23 giugno alle ore 21 alla Puskás Aréna di Budapest. L’incontro sarà visibile in diretta tv su Rai 1 e sull’app Raiplay così come anche su Sky e sull’app Skygo scaricabile per PC, smartphone e tablet.

Si cominciano a fare i conti anche nel girone F. Il Portogallo non delude le aspettative e vince 3-0 contro un Ungheria che aveva retto bene la furia portoghese. La squadra di Fernandos Santos spera di poter passare il girone ma dipenderà dai risultati che faranno anche Francia e Germania. La sfida contro la Francia è una sorta di vendetta per la finale di Euro 2016.

L’Ungheria si aspetta una risposta d’orgoglio. La nazionale allenata da Marco Rossi era riuscita a segnare contro i portoghesi ma il gol è stato annullato. Difficile che possa realizzarsi il sogno di qualificazione come migliore terza ma il tecnico italiano ci crede.

Portogallo-Francia, le ultimissime

Per i campioni d’Europa ci dovrebbe essere un 4-3-3. A difendere i pali ci sarà Rui Patricio. Per la difesa a quattro come centrali potrebbe giocare Ruben Dias e José Fonte mentre sulle fasce Semedo e Guerreiro. Per il centrocampo ci si affida a Sergio Oliveira, Danilo Pereira assieme a Bruno Fernandes. In attacco Bernardo Silva e Joao Felix supporteranno Ronaldo.

Per i campioni del Mondo stesso modulo. Lloris a porta, Varane e Kimpembe come centrali e come terzini Varane e L.Hernandez. In mediana tantissima qualità per la Francia con Pogba, Kanté affianco al bianconero Rabiot. Ma ad essere spettacolare è soprattutto l’attacco con Mbappé, Benzema e Griezmann.

Portogallo-Francia, le probabili formazioni

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, José Fonte, Guerreiro; Sergio Oliveira, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo.

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot; Mbappé, Benzema, Griezmann.

Dove seguire il match

Portogallo-Francia, incontro del girone F degli Europei, si mercoledì 23 giugno alle ore 21 alla Puskás Aréna di Budapest. Sarà possibile vedere il match sulla Rai sia in Ultra HD che in 4K e sull’app Raiplay scaricabile per PC, Smartphone e tablet. Il match verrà trasmesso anche su Sky sul canale SkySport Uno (numero 201) e anche sull’app SkyGo.

Partita : Portogallo-Germania

: Portogallo-Germania Data : 19 giugno 2021

: 19 giugno 2021 Orario : 18.00

: 18.00 Canale tv: Rai, Sky Sport Uno

Precedenti e statistiche

Sono 27 in totale le partite tra Portogallo e Francia. Le vittorie sono nettamente a favore della Francia e sono 19 contro le 6 dei portoghesi. Solamente 2 i pareggi in totale. Il precedente più ricordato è sicuramente la finale degli Europei 2016. Ad alzare il trofeo fu il Portogallo per 1-0 con un gol di Eder nei tempi supplementari.

Migliori Bookmakers AAMS