Dove vedere Olanda-Austria in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 17-6-2021

Qualche rischio di troppo per l’Olanda nello scorso match contro l’Ucraina. La squadra di Frank De Boer sembrava dominare la partita sul 2-0 ma poi si è fatta rimontare dagli ucraini. Alla fine Dumfries toglie ogni spavento portando i Paesi Bassi alla vittoria. Gli Oranges avevano la partita in pugno ma gli errori in difesa potevano costare caro.

L’Austria, invece, è reduce dal 3-1 contro la Macedonia del Nord. Con l’Olanda, è una delle principali favorite al passaggio del turno e quest’incontro potrebbe già risultare fondamentali per le sorti del girone C. Franco Foda si affida al suo migliore uomo, Marko Arnautović, che ha regalato il 3-1 definitivo.

Olanda-Austria, le ultimissime

L’Olanda schiera il suo 3-5-2. A difendere i pali ci sarà Stekelenburg mentre il terzetto difensivo prevede lo juventino De Ligt, De Vrij e Blind. A centrocampo Dumfries e Van Aanholt come esterni mentre come centrali De Roon, Wijnaldum e F. De Jong. In attacco il duo occupato da Depay e Weghorst.

L’Austria risponde con un 4-4-1-1. Bachmann a porta mentre la difesa a quattro prevede Lainer e Ulmer come terzini e Dragović e Hinteregger come centrali. Il centrocampo sarà guidato da Baumgartner, Laimer e Schlager assieme ad Alaba. In attacco Sabitzer giocherà alle spalle di Arnautović.

Olanda-Austria, le probabili formazioni

Olanda (3-5-2): Stekelenburg; De Ligt, De Vrij, Blind; Dumfries, De Roon, Wijnaldum, F. De Jong, Van Aanholt; Depay, Weghorst.

Austria (4-4-1-1): Bachmann; Lainer, Dragović, Hinteregger, Ulmer; Baumgartner, Laimer, Schlager, Alaba; Sabitzer; Arnautović.

Dove seguire il match

Olanda-Austria, incontro del girone C degli Europei, si giocherà giovedì 17 giugno alle ore 21 all’Amsterdam Arena di Amsterdam. Sarà possibile vedere il match sulla Rai sia in Ultra HD che in 4K e sull’app Raiplay scaricabile per PC, Smartphone e tablet.

Il match verrà trasmesso anche su Sky sul canale SkySport Uno (numero 201) e anche sull’app SkyGo.

Partita : Olanda-Austria

: Olanda-Austria Data : 17 giugno 2021

: 17 giugno 2021 Orario : 21.00

: 21.00 Canale tv: Rai, Sky Sport Uno

Precedenti e statistiche

Sono 18 i precedenti tra Olanda ed Austria. Le vittorie sono 8 per l’Olanda e 6 per l’Austria e 4 pareggi. L’ultimo incontro risale all’amichevole del 2016 quando terminò 2-0 per gli olandesi.

