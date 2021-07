USA-Messico dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni Finale Gold Cup 1-8-2021

Usa-Messico orario e formazioni e dove guardare il match valente per la Finale Gold Cup 2021. La partita si giocherà l’1 agosto all’Allegiant Stadium di Paradise alle 2:30 (ore italiane). La partita non sarà visibile in alcun canale in Italia, non essendo stati venduti i diritti tv.

Sarà Stati Uniti-Messico la finale della Gold Cup 2021. Non è di certo una novità, visto che anche nel 2019 accade lo stesso. I messicani riescono a staccare il pass per la finale ad Houston, battendo il Canada. Pineda sblocca subito il match per i messicani. I canadesi tengono botta e riescono a trovare il pareggio dell’1-1 grazie alla rete di Buchanan. Il Messico, inoltre, sbaglia anche un rigore con Salcedo e sciupa l’occasione del vantaggio.

Sembrava vedersi l’ombra dei supplementari ma l’arbitro concede ben 7 minuti di recupero che diventano poi 13 per un problema a Johnston del Canada. Proprio allo scadere dei minuti di recupero, Herrera trova la zampata vincente e segna il gol della qualificazione. Nell’altro match gli Stati Uniti passano di misura contro il Qatar con una rete di Zardes, dopo un rigore sbagliato dai qatarioti con Al Haydos.

USA- Messico, le ultimissime

Il Messico entrerà in campo sempre con il 3-4-3. A porta ci sarà Talavera, mentre davanti a lui la difesa formata da Salcedo, Moreno e Gallardo. Centrocampo dovrebbe prevedere Dos Santos e Alvarez come centrali e sulle fasce Herrera e Rodriguez. In attacco il Messico ha perso un grande giocatore quale Lozano, per un problema all’occhio. Il trio sarà formato da Corona, Funes e Pineda.

Gli USA rispondono con un 4-3-3. A difendere i pali ci sarà Turner. Per la difesa a quattro Sands e Robinson come centrali mentre come laterali Moore e Vines. In mediana dovrebbero giocare dal primo minuto Lletget affianco a Acosta e Busio. Anche per gli americani attacco a tre che prevede Hoppe, Dike e Ariola.

USA-Messico, le probabili formazioni

MESSICO (3-4-3): Talavera; Salcedo, Moreno, Gallardo; Herrera, Alvarez, Dos Santos, Rodriguez; Corona, Funes, Pineda

USA (4-3-3): Turner; Moore, Sands, Robinson, Vines; Busio, Acosta, Lletget; Hoppe, Dike, Ariola

USA-Messico, dove guardarla in diretta tv e streaming

La partita tra USA e Messico, valente per la finale di Gold Cup 2021, non sarà visibile in alcun canale in Italia, non essendo stati venduti i diritti tv.

Precedenti e statistiche

Sono 73 in totale i precedenti tra Stati Uniti e Messico. Le vittorie sono nettamente a favore dei messicani e sono 37 contro le 21 degli Stati Uniti. Solamente 15 i pareggi. L’ultimo precedente in Gold Cup tra le due squadre fu proprio durante la finale del 2019. Si giocò al Soldier Field di Chicago. A vincere furono i messicani grazie ad una rete di Dos Santos.

Migliori Bookmakers AAMS