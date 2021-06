Dove vedere Galles-Svizzera in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 12-6-2021

Dove vedere Galles-Svizzera, match del girone A di Euro 2020. La partita si giocherà sabato 12 giugno alle alle ore 15 allo Stadio Olimpico di Baku. L’incontro sarà visibile in diretta tv su Rai 1 e sull’app Raiplay così come anche su Sky e sull’app Skygo scaricabile per PC, smartphone e tablet.

Dopo Italia-Turchia, ci sarà anche Galles-Svizzera per il girone A. La Svizzera, una delle principali squadre che potrebbe insediare gli azzurri, affronterà il Galles di Gareth Bale. Per il giocatore del Tottenham in prestito dal Real Madrid, tra l’altro, si parla di un addio al calcio proprio dopo la fine degli Europei.

La Svizzera di Vladimir Petković cercherà di imporsi nel girone, già consapevole del risultato dell’Italia. Il Galles di Robert Page parte da sfavorito nel girone e si affida all’esperienza di Gareth Bale e di Aaron Ramsey.

Galles-Svizzera, le ultimissime

Il Galles scenderà in campo con un 4-4-2. Tra i pali ci sarà Hennessey, per la difesa come centrali favoriti Rodon e Mepham mentre sulle fasce Davies e Roberts. Per il centrocampo Morrell affiancherà lo juventino Ramsey insieme ad Allen e Wilson. Le uniche due punte saranno Bale e James.

La Svizzera risponde con un 3-4-1-2. A porta Sommer, davanti a lui la difesa composta da Elvedi, Schar e Akanji. Centrocampo folto formato da Fernandes, Xhaka, Zakaria e Zuber. In attacco Shaqiri farà da sponda alle due punte Embolo e Seferovic.

Galles-Svizzera, le probabili formazioni

Galles (4-4-2): Hennessey; Davies, Rodon, Mepham, Roberts; Morrell, Ramsey, Allen, Wilson; Bale, James.

Svizzera (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Fernandes, Xhaka, Zakaria, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic.

Galles-Svizzera, dove seguire il match

Galles-Svizzera, primo incontro del girone A degli Europei, si giocherà sabato 12 giugno alle ore 15 allo Stadio Olimpico di Baku. Sarà possibile vedere il match sulla Rai sia in Ultra HD che in 4K e sull’app Raiplay scaricabile per PC,

Smartphone e tablet.

Il match verrà trasmesso anche su Sky sul canale SkySport Uno (numero 201) e anche sull’app SkyGo.

Precedenti e statistiche

Sono solamente 7 i precedenti tra le due nazioni. Le vittorie sono a favore della Svizzera e sono 5 contro le 2 del Galles. L’ultimo precedente risale ai match di qualificazione di Euro 2012. In Svizzera finì 4-1 per i padroni di casa mentre in Galles 2-0.

Migliori Bookmakers AAMS