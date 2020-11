Diretta Tv e Streaming Genoa – Roma e Formazioni 08-11-2020

Genoa Roma match valido per la 7° Giornata di Serie A si gioca Domenica 11 Novembre alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta tv e streaming in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Il Genoa di Maran ha 5 punti in 6 partite giocate ed è al quartultimo posto in classifica.

I liguri sono stati sconfitti mercoledì scorso nel recupero della 3° Giornata dal Torino al Ferraris 2 a 1 e domenica scorsa avevano pareggiato il Derby contro la Sampdoria.

In casa il Genoa sin qui ha vinto solo la partita d’esordio contro il Crotone, perdendo poi contro l’Inter e il Torino.

La Roma di Fonseca invece è ancora imbattuta sul campo (a parte la sconfitta a tavolino contro il Verona alla 1° giornata).

I giallorossi hanno 11 punti in classifica insieme a Verona e Inter e vengono dalle due vittorie all’Olimpico contro la Fiorentina in campionato e contro il Cluj in Europa League.

La Roma è alla ricerca del 15° Risultato positivo in Serie A mentre il Genoa viene da 5 partite senza vincere.

Al Ferraris la Roma negli ultimi 6 anni ha ottenuto 4 vittorie e 2 pareggi contro il Genoa.

Dove vedere Genoa Roma in Diretta TV e Streaming live:

Genoa Roma, match valido per la 7° Giornata di Serie A di domenica 8 Novembre alle ore 15:00 sarà trasmessa in diretta tv e sTreaming sulla piattaforma Dazn.

Per tutti gli abbonati all’offerta Sky-Dazn la gara sarà visibile sul canale Dazn1 con la telecronaca di Ricky Buscaglia e commento tecnico di Roberto Cravero.

Inoltre è possibile vedere Genoa Roma in diretta streaming sull’applicazione DAZN su smart tv, pc, smartphone e tablet.

Probabili Formazioni di Genoa Roma:

Maran manda in campo il suo Genoa con il 3-5-2 con Perin in porta e nella difesa a 3 Goldaniga, Zapata e Masiello. A Centrocampo ci sono Ghiglione a destra e Luca Pellegrini a sinistra con Badelj in cabina di regia affiancato da Rovella e Lerager. In attacco ci sarà la coppia formata da Pandev e Samacca.

Fonseca dovrà rinunciare ad Edin Dzeko risultato ieri positivo al Covid e al suo posto partirà titolare Borja Mayoral autore della doppietta giovedì in Europa League contro il Cluj.

La Roma scende in campo con il solito 3-4-2-1 con Mirante in porta e nella difesa a 3 Mancini, Ibanez e Smalling. A centrocampo ci sono Lorenzo Pellegrini e Veretout in cabina di regia con Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Borja Mayoral punta centrale supportato da Pedro e Mkhitaryan.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Lerager, Lu. Pellegrini; Pandev, Scamacca.

All.: Maran.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Smalling; Karsdorp, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.

All.: Fonseca.

Precedenti e Statistiche di Genoa Roma:

Negli ultimi 6 precedenti giocati allo Stadio Luigi Ferraris di Genova la Roma è uscita sempre imbattuta ottenendo 4 vittorie e 2 pareggi.

L’ultimo precedente giocato il 19 gennaio 2020 ha visto la vittoria della Roma per 3 a 1.

Nella stagione 2017-18 e 2018-19 invece il match è terminato in pareggio 1 a 1 mentre dal 2014-15 al 2016-2017 la Roma ha ottenuto 3 vittorie consecutive.

In 53 partite giocate in casa contro la Roma il bilancio è in favore del Genoa che ha ottenuto 25 vittorie e 17 pareggi contro le 11 vittorie della Roma.

Migliori Bookmakers AAMS