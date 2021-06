Dove vedere Danimarca-Belgio in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 17-6-2021

Dove vedere Danimarca-Belgio, match della fase a gironi del gruppo B degli Europei 2020. La partita si giocherà giovedì 17 giugno alle 18 alla Telia Parken di Copenaghen. L’incontro sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky e sull’app Skygo.

Il brutto spavento per Eriksen ha sicuramente stravolto il mondo del calcio ma in particolare la Danimarca. Con il giocatore che è, fortunatamente, fuori pericolo, i danesi riscendono in campo contro il Belgio. Una sfida non facile ma che la Danimarca ha l’obbligo di vincere se non vuole rischiare il passaggio del turno. La sconfitta per 1-0 contro la Finlandia, infatti, inguaia gli uomini di Kasper Hjulmand.

Dall’altro lato, invece, c’è un Belgio mostruoso. Una vera e propria macchina da guerra che ha travolto per 3-0 la Russia a San Pietroburgo. La squadra di Romelu Lukaku vuole a tutti i costi il passaggio del girone, confermandosi una delle grande favorite per la vittoria degli Europei.

Danimarca-Belgio, le ultimissime

La Danimarca si presenterà con un 4-3-3. Schmeichel a porta. I terzini saranno Wass e Maehle con i due centrali l’eroico capitano Kjaer, che ha soccorso immediatamente Eriksen, e Christensen. Centrocampo a tre composto da Hojbjerg, Jensen e Delaney. Stesso numero anche in attacco con Wind supportato da Poulsen e Braithwaite.

Gli uomini di Roberto Martinez rispondono con un 3-4-2-1. A difendere i pali ci sarà Courtois. Il terzetto difensivo prevede Alderweireld, Denayer e Vertonghen. Per il centrocampo spazio a Meunier, Tielemans, Dendoncker e T. Hazard. Il Belgio ritrova uno dei suoi uomini più importanti, De Bruyne, che con Carrasco, giocherà alle spalle della punta Lukaku.

Danimarca-Belgio, le probabili formazioni

Danimarca (4-3-3): Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Maehle; Hojbjerg, Jensen, Delaney; Poulsen, Braithwaite, Wind.

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, T. Hazard; De Bruyne, Carrasco; Lukaku.

Dove seguire il match

Danimarca-Belgio, incontro valente per il girone B degli Europei, si giocherà giovedì 17 giugno alle 18 alla Telia Parken di Copenaghen. Sarà possibile vedere il match in esclusiva su Sky sul canale SkySport Uno (numero 201) e sull’app Skygo scaricabile per PC, Smartphone e tablet.

Partita : Danimarca-Belgio

: Danimarca-Belgio Data : 17 giugno 2021

: 17 giugno 2021 Orario : 18.00

: 18.00 Canale tv: Sky Sport Uno

Precedenti e statistiche

Sono 15 i precedenti tra le due squadre. Le vittorie sono pari, ossia 6 per parte, e solamente 3 i pareggi. L’ultimo precedente risale ai due match della Nations League. In Danimarca è finita 2-0 per il Belgio. Vittoria anche al ritorno in Belgio per 4-2 da parte dei padroni di casa.

