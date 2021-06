Dove vedere Croazia-Repubblica Ceca in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 18-6-2021

Dove vedere Croazia-Repubblica Ceca, match della fase a gironi del gruppo D degli Europei 2020. La partita si giocherà venerdì 18 giugno alle 18 ad Hampden Park di Glasgow. L’incontro sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky e sull’app Skygo.

Prende forma anche il girone D degli Europei. L’Inghilterra rispetta i pronostici e nel primo turno batte per 1-0 la Croazia grazie ad un gol di Sterling. Sconfitta anche per la Scozia che perde 2-0 contro una Repubblica Ceca che si aggrappa al suo uomo migliore, Schick, autore di un gol spettacolare.

Adesso la Croazia dovrà cercare a tutti i costi la vittoria se vuole rimanere ancora a galla per la qualificazione. Croazia-Repubblica Ceca sarà una partita cruciale, in attesa anche di qualche buona notizia nel match tra Inghilterra e Scozia della sera.

Croazia-Repubblica Ceca, le ultimissime

Zlakto Dalić entra in scena con un 4-1-4-1. In porta ci sarà Livaković mentre in difesa Ćaleta-Car e Vida come centrali e Vrsaljko e Gvardiol come laterali. Centrocampo con Brozović e tantissima fantasia con Kramarić, Modrić, Kovačić, Perišić, tutti un po’ opachi nel match contro l’Inghilterra. L’unica punta croata sarà Rebić.

Jaroslav Šilhavý risponde con lo stesso modulo. Vaclík a porta, Coufal, Čelůstka, Kalas e Bořil formeranno il reparto difensivo. A centrocampo Král , a dargli supporto Souček, Masopust, Darida ed il sampdoriano Jankto. Anche per la Repubblica Ceca un solo attaccante che è Schick, autore di una doppietta nell’incontro precedente.

Croazia-Repubblica Ceca, probabili formazioni

Croazia (4-1-4-1): Livaković; Vrsaljko, Ćaleta-Car, Vida, Gvardiol; Brozović; Kramarić, Modrić, Kovačić, Perišić; Rebić.

Repubblica Ceca (4-1-4-1): Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil; Král, Souček; Masopust, Darida, Jankto; Schick.

Dove seguire il match

Croazia-Repubblica Ceca, incontro valente per il girone D degli Europei, si giocherà venerdì 18 giugno alle 18 ad Hampden Park di Glasgow. Sarà possibile vedere il match in esclusiva su Sky sul canale SkySport Uno (numero 201) e sull’app Skygo scaricabile per PC, Smartphone e tablet.

Partita: Crozia-Repubblica Ceca

Data: 18 giugno 2021

Orario: 18.00

Canale tv: Sky Sport Uno

Precedenti e statistiche

Solamente tre i precedenti tra Croazia e Repubblica Ceca. L’unica vittoria è dei croati e sono solamente due i pareggi. L’ultimo incontro risale proprio agli Europei del 2016. Il match finì 2-2 col doppio vantaggio della Croazia grazie a Perišić e Rakitić mentre per i cechi Skoda e Necid.

