Cagliari-Parma Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 17-4-2021

Cagliari-Parma formazioni e dove vedere la partita. Il match è valido per la trentunesima giornata di Serie A e si giocherà sabato 17 aprile alle ore 20:45 alla Sardegna Arena di Cagliari. L’incontro sarà trasmesso su Sky sul canale Sky Sport.

Un vero e proprio scontro salvezza quello della trentunesima giornata di Serie A tra Cagliari e Parma. I due club si trovano nella zona rossa, alle spalle di un Crotone moribondo che stava per vincere contro lo Spezia. La squadra di Leonardo Semplici è in una vera e propria crisi. Dopo le prime due vittorie iniziali che hanno fatto ben sperare i sardi, c’è stato un lungo filotto di sconfitte.

Sono ben 4 i KO dei rossoblù di cui l’ultimo contro l’Inter. La situazione non è di certo migliore per il Parma che sta vivendo lo stesso momento . La vittoria contro la Roma aveva ridato sicuramente maggiore consapevolezza alla società. Eppure i crociati non hanno mantenuto la costanza nelle altre partite. Due sconfitte ed un pareggio tengono gli uomini di Roberto D’Aversa ancorati al penultimo posto.

Cagliari-Parma formazioni, le ultimissime

Il Cagliari schiererà un 3-5-2. A porta Vicario, vista l’indisponibilità di Cragno. Per la difesa Walukiewicz, Godin e Rugani dovrebbero partire come titolari. Marin, Duncan e Nainggolan come centrocampisti centrali mentre sulle fasce spazio a Nandez e Lykogiannis. In attacco, il tecnico si affida al duo composto da Joao Pedro e Pavoletti.

Il Parma risponde con il 4-3-3. Sepe come portiere mentre nella difesa a quattro Bani e Bruno Alves agiranno come difensori centrali mentre come terzini Conti e Pezzella. Per il centrocampo D’Aversa potrebbe schierare Kucka, Hernani e Kurtic. Tridente anche nel reparto offensivo dove Man e Pellè affiancheranno Gervinho.

Cagliari-Parma, probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Vicario; Walukiewicz, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Bruno Alves, Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho.

Dove vedere il match

Cagliari-Parma, match valido per la trentunesima giornata di Serie A , si giocherà sabato 17 aprile alle ore 20:45 alla Sardegna Arena di Cagliari. La partita sarà trasmessa su Sky sul canale Sky Sport.

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Cagliari e Parma si sono affrontati ben 48 volte. Le vittorie sono state 14 per i rossoblù e 20 per i crociati. Solamente 14 i pareggi. L’ultimo precedente in Sardegna risale allo scorso campionato e la partita terminò 2-2. A sbloccare il match per i padroni di casa fu Joao Pedro, poi arrivò il pareggio di Kucka. Simeone riportò di nuovo in vantaggio il Cagliari ma il gol nel recupero di Cornelius regalò il 2-2 finale agli emiliani.

