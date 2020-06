Diretta Tv 29° Giornata Serie A su Sky e Dazn: Genoa Juventus e Torino Lazio

Torna subito in campo la Serie A con il turno infrasettimanale valido per la 29° Giornata. Martedì 30 giugno scendono subito in campo le prime della classe Juventus e Lazio rispettivamente in trasferta contro Genoa e Torino in diretta Tv su Sky. Big Match giovedì 2 luglio Atalanta Napoli in Diretta Streaming su DAZN.

Turno infrasettimanale ricco di match interessanti quello della 29° Giornata di Serie A.

Martedì 30 giugno subito in campo le due squadre in lotta per lo scudetto. Apre la Lazio di Inzaghi di scena a Torino contro i granata alle 19:30 in Diretta tv su Sky.

Alle 21:45 la Juventus di Sarri sarà impegnata nella trasferta di Marassi contro il Genoa.

La Lazio sabato ha sconfitto in rimonta la Fiorentina in casa per 2 a 1 tra le polemiche per un rigore “generoso” concesso dall’arbitro. Grazie a questa vittoria i biancocelesti sono riusciti a mantenere inalterato il distacco dalla Juventus capolista che è a 69 punti a +4.

I bianconeri alle 21:45 scenderanno in campo in trasferta a Marassi contro un Genoa in piena lotta per non retrocedere. I grifoni sabato hanno agguantato un prezioso pareggio a Brescia per 3 a 3 e sono quartultimi a quota 26 punti insieme ai cugini della Sampdoria.

Mercoledì 1 luglio in programma ben 6 partite di cui 4 alle 21:45 e 2 alle 19:30.

Ad aprire la giornata ci sarà Bologna Cagliari alle 19:30 in Diretta tv su SKY.

Sempre allo stesso orario l’Inter affronta in casa il fanalino di coda Brescia, il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN.

Dopo il pareggio casalingo contro il Sassuolo per 3 a 3, domenica sera l’Inter ha vinto in trasferta a Parma 2 a 1. I nerazzurri non possono permettersi un altro passo falso in casa, in classifica sono sempre 3° in classifica a quota 61 punti a -8 dalla Juventus capolista e a -4 dalla Lazio che è seconda.

Mercoledì 1 luglio alle 21:45 la Fiorentina ospita il Sassuolo mentre il Milan giocherà in trasferta contro la Spal ed il Verona affronta il Parma. Tutti e 3 questi match saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Serie A.

Infine il quarto match delle 21:45 Lecce – Sampdoria scontro diretto per la salvezza invece sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN.

Scontro diretto che può valere la permanenza in Serie A tra il Lecce che è terzultimo a 25 punti e la Sampdoria quartultima a quota 26 a pari merito con il Genoa.

Il Lecce non vince in campionato dal 15 febbraio scorso quando ha sconfitto la Spal in casa 2 a 1. Da allora per i salentini sono arrivate 4 nette sconfitte tutte con goleade subite contro Roma, Atalanta, Milan e Juventus.

Anche la Sampdoria di Ranieri non se la passa meglio essendo quartultima con un solo punto di vantaggio dal Lecce e non vince dall’8 marzo contro il Verona. Alla ripresa del campionato ha rimediato tre sconfitte su tre tutte con lo stesso punteggio 2 a 1 contro Inter, Roma e Bologna.

Giovedì 2 luglio sono in programma due posticipi con il big match di giornata che si gioca alle 19:30 a Bergamo che vedrà di fronte l’Atalanta di Gasperini ed il Napoli di Gattuso.

Il Big Match Atalanta Napoli sarà trasmesso in Diretta Tv in esclusiva su DAZN.

L’Atalanta è in grandissima forma e dalla ripresa del campionato di Serie A ha ottenuto 3 vittorie su 3 battendo in sequenza Sassuolo, Lazio e Udinese e mettendo a segno 10 gol in 3 partite.

Anche il Napoli di Gattuso è in ottima forma e dopo la vittoria in Coppa Italia ha ripreso il campionato con due vittorie contro il Verona in trasferta e la SPAL in casa ieri. Partita che promette gol e spettacolo!

Infine a chiudere la giornata alle 21:45 c’è il Match dell’Olimpico Roma – Udinese.

La Roma di Fonseca viene dalla sconfitta di San Siro di domenica pomeriggio per 2 a 0. I giallorossi ora sono sprofondati a -9 dal 4° posto dell’Atalanta che vale un posto in Champions League e devono difendere il 5° posto dal Napoli che insegue a soli 3 punti di distacco.

L’Udinese è sestultima a 28 punti ed ha ancora bisogno di punti salvezza visto che il terzultimo posto occupato dal Lecce dista solo 3 punti.

Programma partite 29° Giornata Serie A in Diretta TV su Sky e DAZN:

30/6 19.30 Torino-Lazio Sky

30/6 21.45 Genoa-Juventus Sky



1/7 19.30 Bologna-Cagliari Sky

1/7 19.30 Inter-Brescia DAZN

1/7 21.45 Fiorentina-Sassuolo Sky

1/7 21.45 Lecce-Sampdoria DAZN

1/7 21.45 SPAL-Milan Sky

1/7 21.45 Verona-Parma Sky



2/7 19.30 Atalanta-Napoli DAZN

2/7 21.45 Roma-Udinese Sky

