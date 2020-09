Diretta Tv 2° Giornata Serie A: Roma Juventus su Sky, Inter Fiorentina su DAZN

Torna la Serie A questo week end con la 2° Giornata del Campionato 2020-21 che vedrà subito in programma due big match: sabato 27 settembre Inter Fiorentina in diretta Streaming su DAZN e domenica 28 Roma Juventus in diretta Tv su Sky entrambe con inizio alle ore 20:45.

La 2° giornata di Serie A sarà spalmata su 3 giorni con 4 partite in programma sabato 26, 5 domenica 27 ed il posticipo del lunedì sera.

Sabato alle ore 15:00 scendono in campo Torino e Atalanta per il primo anticipo.

L’Atalanta di Gasperini fa il suo esordio in questo campionato dopo aver riposato domenica scorsa e affronterà il Torino di Giampaolo che è stato sconfitto dalla Fiorentina 1 a 0 nella prima giornata.

Torino Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A.



Alle 18:00 alla Sardinia Arena il Cagliari sfida la Lazio mentre la Sampdoria affronterà il neo promosso Benevento.

Entrambe i match saranno trasmessi in Diretta Tv in esclusiva su SKY Sport.

Alle 20:45 c’è il primo big match di giornata con l‘Inter di Conte che affronta a San Siro la Fiorentina.

L’Inter farà il suo esordio in questo campionato dopo aver riposato domenica scorsa per aver giocato la Finale di Europa League contro il Siviglia.

La Fiorentina invece viene dalla vittoria di misura per 1 a 0 maturata contro il Torino al Franchi.

Dopo aver concluso la passata stagione al secondo posto ad 1 solo punto dalla Juventus l’obiettivo primario dei nerazzurri di quest’anno è lo Scudetto.

I nerazzurri nelle amichevoli pre campionato hanno ottenuto due vittorie larghe contro il Pisa (7-0) e Lugano (5-0).

Conte si affiderà alla coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Lukaku mentre Iachini risponde con Ribery e Kouame.

Guarda la partita Inter Fiorentina in Diretta Tv e Streaming su DAZN.

Domenica 27 settembre si giocheranno 5 partite.

Il Lunch match delle 12:30 vedrà di fronte il neo promosso Spezia contro il Sassuolo e sarà visibile in diretta streaming su DAZN.

Alle 15:00 il Verona, dopo aver battuto a tavolino 3 a 0 la Roma, gioca ancora in casa contro l’Udinese ed il match sarà trasmesso in diretta in esclusiva su DAZN.



Sempre alle 15:00 il Napoli di Gattuso ospita al San Paolo il Genoa.

Napoli Genoa sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva su Sky.



Alle 18:00 il neo promosso Crotone ospita il Milan, match che sarà visibile in diretta tv su Sky.

Alle 20:45 di domenica 27 settembre si giocherà il Big match della 2° giornata di Serie A all’Olimpico con la Roma di Fonseca che ospita la Juventus di Pirlo.

La Roma di Fonseca nella prima giornata è stata sconfitta 3 a 0 dal Verona a tavolino mentre la Juventus ha battuto in casa la Sampdoria per 3 a 0.

Dopo l’affare Dzeko alla Juventus svanito i giallorossi potranno averlo a disposizione proprio nello scontro diretto contro i bianconeri. Ad affiancare il bosniaco ci saranno Pedro e Mkhitaryan.

Pirlo invece dovrebbe confermare il tridente che ha sconfitto la Samp con Ronaldo affiancato da Kulusevski e Frabotta.

Roma Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A.

Lunedì 28 settembre il posticipo che chiude la 2° giornata di Serie A è il derby emiliano tra Bologna e Parma che sarà trasmesso in Diretta Tv su Sky.

Entrambe le squadre sono state sconfitte all’esordio per 2 a 0. Il Bologna ha perso a San Siro contro il Milan mentre il Parma al Tardini contro il Napoli e sono alla ricerca dei primi punti in questo campionato.

Programma partite 2° Giornata Serie A in Diretta TV su Sky e DAZN:

Sabato 26 Settembre 2020:

15.00 Torino-Atalanta SKY

18.00 Cagliari-Lazio SKY

18.00 Sampdoria-Benevento SKY

20.45 Inter-Fiorentina DAZN

Domenica 27 settembre:

12.30 Spezia-Sassuolo DAZN

15.00 Verona-Udinese DAZN

15.00 Napoli-Genoa SKY

18.00 Crotone-Milan SKY

20.45 Roma-Juventus SKY

Lunedì 28 Settembre:

28/9 20.45 Bologna-Parma SKY

