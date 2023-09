Diretta Torino-Genoa ore 18:30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Domenica 3 settembre alle 18:30 allo stadio Olimpico Grande Torino va in scena la terza giornata del campionato di Serie A, Torino-Genoa. I granata di Juric ricevono i rossoblù di Gilardino.

Il Torino si presenta alla terzo turno del campionato di Serie A con un solo punto conquistato al debutto contro il Cagliari. Un 0-0 deludente, che accompagnato dalla sonante sconfitta contro il Milan per 4-1, ha fatto scattare l’allarme al tecnico Juric. La risposta di Urbano Cairo, che festeggia tra l’altro 18 anni di presidenza, è stata Duvan Zapata che ha riacceso l’entusiasmo in casa piemontese.

Il Genoa invece dopo il ko all’esordio contro la Fiorentina per 4-1, ha espugnato in grande stile l’Olimpico di Roma, vincendo 1-0 contro la Lazio grazie al gol di Retegui, il grande colpo di calciomercato genoano. A Torino la squadra di Gilardino si presenta non solo con tre punti ma soprattutto con tanto entusiasmo.

Torino-Genoa, diretta tv e streaming ore 18:30.

La sfida tra il Torino e il Genoa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. Per guardare la partita in tv, dunque, occorrerà aprire l’app ufficiale della piattaforma o, in caso di tv di vecchia generazione, utilizzare uno dei dispositivi disponibili per trasmettere il segnale (Google Chromecast, Amazon TV Fire Stick, TIM VISION, console PlayStation o X Box).

Il match pomeridiano delle 18:30 di domenica 3 settembre tra Torino e il Genoa sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito e app di DAZN, disponibile su pc, smartphone e tablet.

Torino-Genoa, Juric lancia Zapata: Gilardino invece non cambia

Ivan Juric, allenatore del Torino – StadioSport.it

Ivan Juric ritrova il suo Genoa con un solo punto in classifica. La voglia di ritornare al successo allo stadio Grande Torino è tanta. Basti pensare che la squadra granata non vince in casa dalla partita del 6 marzo contro il Bologna. Il tecnico croato suona la carica: “Voglio un Toro diverso, contro il Milan è stato il peggiore della mia gestione. Zapata ci ha portato entusiasmo e qualità, partirà titolare”.

Alberto Gilardino, l’allenatore che ha riportato il Genoa in Serie A – Stadiosport.it

Albertino Gilardino dopo il successo esterno contro la Lazio, ha presentato così la partita contro il Torino: “La partita di Roma ci dà ossigeno ed entusiasmo ma anche consapevolezza che non dobbiamo mai abbassare la guardia. Il Genoa deve essere umile e conquistare prima possibile 40 punti. È il terzo anno che Juric può lavorare con una rosa competitiva e con questi acquisti, Zapata su tutti, il Toro potrà ambire a posti importanti in classifica”.

Torino-Genoa, precedenti: granata in netto vantaggio

Torino e Genoa sono considerate squadre storiche e blasonate del campionato di Serie A con una tifoseria passionale che una volta era anche gemellata. In terra piemontese si sono affrontate 50 volte con un Toro in netto vantaggio: 29 vittorie, 15 pareggi e solo 6 sconfitte, l’ultima delle quali, maggio 2009, costò la retrocessione ai granata e la rottura del gemellaggio.

Nell’ultimo incontro, ottobre 2021, il Genoa ha perso per 3-2, una stagione che a fine campionato vide la retrocessione dei rossoblù. Nello stesso anno, febbraio, la sfida è terminata a reti bianche, un 0-0 bloccato dalla paura. Un Torino invece che in altre occasioni ha dilagato tanto che in 50 incontri ha realizzato la bellezza di 105 reti, con una media superiore a 2 a partita.

Torino-Genoa, probabili formazioni

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Vojvoda; Ricci; Vlasic, Zapata. Allenatore Juric

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Badelj, Strootman; Mallinovskyi, Gudmundsson; Retegui. Allenatore Gilardino

ARBITRO: Chiffi di Padova

ASSISTENTI: Peretti-Severino

QUARTO UOMO: Santoro

VAR: La Penna

AVAR: Maggioni