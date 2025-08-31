Diretta Streaming Live Torino – Fiorentina 2° Giornata Serie A

Dove vedere Torino – Fiorentina in Diretta Tv e Streaming Live, 2° Giornata Serie A, Domenica 31 Agosto ore 18:30.

I granata di Marco Baroni vogliono riscattarsi dopo la pesante sconfitta per 5-0 subita all’esordio contro l’Inter a San Siro e puntano a conquistare i primi punti stagionali davanti al loro pubblico.

Di fronte ci sarà la Fiorentina di Stefano Pioli, reduce da un pareggio amaro: la Viola, infatti, si è fatta raggiungere in extremis dal Cagliari sull’1-1 e cerca conferme per ripartire subito con una vittoria.

La Fiorentina cerca riscatto in campionato dopo il pareggio per 1-1 contro il Cagliari nella scorsa giornata di Serie A, maturato in modo amaro: il gol di Rolando Mandragora era infatti stato vanificato in pieno recupero dal gol dei sardi. La squadra di Stefano Pioli, però, ha subito messo da parte quella delusione, tornando in campo giovedì in Conference League e conquistando l’accesso alla fase a gironi con un netto successo complessivo.

Dopo il 3-0 dell’andata contro il Polissya Zhytomyr, al Franchi la Viola era partita male, andando sotto di due reti nei primi 14 minuti, ma una grande reazione nella ripresa, coronata dal primo gol di Edin Dzeko con la nuova maglia, ha permesso ai toscani di chiudere con un 6-2 totale e di proseguire il cammino europeo.

Ora, però, l’obiettivo è chiaro: trovare la prima vittoria in Serie A. La Fiorentina si prepara a far visita al Torino sapendo di dover migliorare la fase difensiva, visto che non riesce a mantenere la porta inviolata in trasferta dal novembre scorso. Un dato, però, fa sorridere i Viola: contro i granata sono imbattuti da sei confronti, con quattro punti conquistati nella passata stagione.

Una sfida importante per gli uomini di Pioli, che vogliono confermare il buon momento europeo e tornare subito a vincere in campionato.

Il Torino si prepara ad affrontare la Fiorentina con l’obiettivo di rialzarsi dopo la pesante sconfitta per 5-0 contro l’Inter all’esordio in Serie A. Gli uomini di Marco Baroni, al debutto in campionato sulla panchina granata, hanno vissuto una serata da dimenticare, con una difesa apparsa in grande difficoltà e chiamata ora a una prova di carattere contro un avversario temibile.

Tra le principali minacce per il Toro ci sarà Moise Kean, il nuovo bomber viola che lo scorso anno segnò in entrambe le sfide contro i granata, incluso il gol decisivo al Grande Torino. La retroguardia dovrà prestare massima attenzione per evitare un altro passo falso e contenere il pericolo offensivo degli uomini di Stefano Pioli.

Nonostante il buon esordio stagionale in Coppa Italia con la vittoria per 1-0 sul Modena, che ha garantito il passaggio al secondo turno dove il Torino affronterà il Pisa a fine settembre, il calendario di inizio stagione si presenta complicato: dopo la Fiorentina, infatti, i granata se la vedranno anche con Roma e Atalanta, due sfide ad alta intensità.

Un dato preoccupa ulteriormente: risalendo alla fine della gestione Paolo Vanoli, il Torino ha collezionato quattro sconfitte consecutive in Serie A senza segnare. Non è mai accaduto nella storia recente del club di arrivare a cinque ko di fila senza gol e Baroni vuole assolutamente evitare questo record negativo.

Inoltre, lo scorso campionato i granata avevano ottenuto appena sei vittorie su 19 gare casalinghe, un rendimento che non basta per le ambizioni del club. Per questo, contro la Fiorentina, sarà fondamentale sfruttare il fattore campo e ritrovare subito punti e fiducia davanti ai propri tifosi.

Dove vedere Torino – Fiorentina in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Torino – Fiorentina Data e ora Domenica 30 Agosto ore 18:30 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Torino – Fiorentina di Domenica 30 agosto alle 18:30 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Torino – Fiorentina su DAZN sarà a cura di Alberto Santi e Alessandro Budel, su Sky Daniele Barone e Massimo Gobbi.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Formazioni Ufficiali di Torino – Fiorentina:

TORINO (4-3-3): Israel; Lazaro, Coco, Maripan, Biraghi; Anjorin, Asllani, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Pioli.

Pronostico di Torino – Fiorentina:

La Fiorentina arriva a questa sfida con il morale alto dopo l’accesso ai gironi di Conference League e punta a conquistare la prima vittoria stagionale in Serie A. La squadra di Stefano Pioli, rafforzata da un mercato mirato e dall’arrivo di giocatori di esperienza come Edin Dzeko, sembra avere tutte le carte in regola per fare il salto di qualità.

Il Torino, invece, è ancora alla ricerca di certezze dopo il pesante 5-0 subito dall’Inter alla prima giornata. La difesa granata ha mostrato evidenti difficoltà e dovrà fare i conti con un reparto offensivo viola che, oltre a Dzeko, potrà contare su elementi di grande qualità come Moise Kean, Gudmundsson e Piccoli.

Alla luce di quanto visto finora, la Fiorentina parte favorita: il pronostico pende verso un successo esterno, con la Viola che potrebbe imporsi 2-1 grazie alla maggiore solidità tecnica e alle tante soluzioni offensive a disposizione di Pioli.