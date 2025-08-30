Diretta Streaming Live Parma – Atalanta 2° Giornata Serie A

Dove vedere Parma – Atalanta in Diretta Tv e Streaming Live, 2° Giornata Serie A, Sabato 30 Agosto ore 18:30.

Parma e Atalanta si sfideranno sabato pomeriggio allo Stadio Tardini in un match cruciale che potrebbe già indirizzare il loro avvio di stagione. Entrambe le squadre, infatti, sono ancora a caccia della prima vittoria in Serie A 2025-2026: i Crociati arrivano dalla sconfitta all’esordio contro la Juventus mentre la Dea non è andata oltre un pareggio casalingo contro il neopromosso Pisa

A tre mesi dalla salvezza conquistata con il clamoroso 3-2 sull’Atalanta nell’ultima giornata della Serie A 2024-2025, il Parma ritrova la squadra bergamasca allo Stadio Tardini. Allora in panchina c’era ancora Cristian Chivu, che poco dopo ha salutato i Crociati per accettare la chiamata dell’Inter. Al suo posto è arrivato Carlos Cuesta, allenatore esordiente con un passato nello staff dell’Arsenal.

Lo scorso weekend, a soli 30 anni e 26 giorni, Cuesta è diventato il terzo tecnico più giovane di sempre a debuttare nella massima serie italiana, anche se l’esordio non è stato fortunato: il Parma è uscito sconfitto 2-0 dallo Stadium contro la Juventus. Una gara dal sapore speciale per il nuovo allenatore, visto il suo passato nei bianconeri, ma terminata senza punti. Ora l’obiettivo è muovere la classifica già contro la Dea.

L’ultimo sorriso del Parma al Tardini risale al successo per 2-0 in Coppa Italia contro il Pescara, risultato che ha regalato l’accesso al secondo turno, dove affronterà lo Spezia il prossimo mese. Prima, però, i gialloblù dovranno affrontare un trittico delicato: Atalanta, Cagliari e Cremonese, sfide che potrebbero già dire molto sulle ambizioni di salvezza della squadra emiliana.

Il successo del Parma a maggio ha interrotto la serie di sette vittorie consecutive dell’Atalanta contro i Crociati, ma i bergamaschi restano forti di un dato incoraggiante: hanno vinto le ultime quattro trasferte al Tardini. La storia, dunque, sembra sorridere ai nerazzurri, anche se il nuovo tecnico Ivan Juric deve ancora convincere dopo aver raccolto l’eredità pesantissima di Gian Piero Gasperini.

Il leggendario allenatore della Dea ha chiuso un ciclo di nove anni coronato dal trionfo in Europa League e dal miglior punteggio di sempre in Serie A, che è valso la quinta qualificazione in Champions League nelle ultime sette stagioni. Un traguardo che rende ancora più complesso il compito di Juric, reduce da un’annata difficile tra Roma e Southampton.

Il mercato estivo ha ulteriormente complicato le cose: il club ha perso il Capocannoniere Mateo Retegui, mentre Ademola Lookman spinge per lasciare Bergamo. All’esordio in campionato contro il Pisa, neopromosso, l’Atalanta non è andata oltre l’1-1 nonostante un dominio territoriale evidente. A salvare i nerazzurri ci ha pensato Gianluca Scamacca, tornato al gol dopo un lungo infortunio.

C’è però un dato che può restituire fiducia alla Dea: nelle ultime otto gare esterne di Serie A, sono arrivate sette vittorie con una differenza reti complessiva di +20. Numeri che fanno pensare che una trasferta a Parma possa essere l’occasione giusta per centrare la prima vittoria stagionale.

Dove vedere Parma – Atalanta in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Parma – Atalanta Data e ora Sabato 30 Agosto ore 18:30 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

La sfida Parma – Atalanta di sabato 30 agosto alle 18:30 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l'arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio.

Formazioni Ufficiali di Parma – Atalanta:

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabè, Keita, Sorensen, Valeri; Almqvist, Pellegrino. Allenatore: Cuesta

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Dijmsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. Allenatore: Juric

Pronostico di Parma – Atalanta:

Le ultime otto sfide tra queste due squadre hanno prodotto una media di oltre quattro gol a partita, segno che anche il match di sabato potrebbe regalare spettacolo e occasioni da entrambe le parti.

L’Atalanta, reduce da un rendimento esterno straordinario nel 2025, parte con i favori del pronostico e ha le carte in regola per avere la meglio.

Il Parma, invece, rischia di dover rimandare ancora l’appuntamento con il primo punto stagionale.

Pronostico Parma – Atalanta X2 e Over