Diretta Streaming Live di Cremonese – Sassuolo 2° Giornata Serie A

Dove vedere Cremonese – Sassuolo in Diretta Tv e Streaming Live, 2° Giornata Serie A, Venerdì 29 Agosto ore 18:30.

Dopo la clamorosa vittoria a San Siro nella prima giornata di Serie A, la Cremonese si prepara ad affrontare un’altra neopromossa, il Sassuolo, nella sfida in programma venerdì sera allo Stadio Giovanni Zini.

I Grigiorossi, reduci dall’impresa contro il Milan, cercano conferme davanti ai propri tifosi per dare continuità a un avvio di campionato sorprendente e consolidare punti preziosi in chiave salvezza. Dall’altra parte, i Neroverdi arrivano con l’obiettivo di riscattarsi dopo la sconfitta subita contro i campioni d’Italia al loro ritorno in Serie A.

La partita rappresenta uno scontro diretto fondamentale tra due squadre con ambizioni simili, dove la Cremonese cercherà di sfruttare l’entusiasmo e il fattore campo, mentre il Sassuolo proverà a reagire per muovere la classifica.

Dove vedere Cremonese – Sassuolo in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Cremonese – Sassuolo Data e ora Venerdì 29 Agosto ore 18:30 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Cremonese – Sassuolo di Venerdì 29 agosto alle 18:30 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Formazioni Ufficiali di Cremonese – Sassuolo:

Nicola manda in campo la sua Cremonese con il 3-5-2 con Audero in porta e linea difensiva a 3 formata da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti. A centrocampo c’è Bondo in cabina di regia affiancato da Vandeputte e Collocolo. Sulla destra c’è Zerbin e a sinistra Pezzella. In attacco la coppia formata da Vazquez e Sanabria.

Grosso manda in campo il suo Sassuolo con il 4-3-3 con Muric in porta e davanti a lui Idzes e Muharemovic centrali con Walukiewicz a destra e Doig a sinistra. A centrocampo c’è Matic al centro affiancato da Vranckx e Boloca. Il tridente d’attacco è formato da Berardi, Pinamonti e Laurientè.

CREMONESE (3-5-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella, Vazquez, Sanabria. All. Nicola.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Come arriva la Cremonese:

Con appena due tiri nello specchio su tre complessivi, la Cremonese ha firmato un’autentica impresa lo scorso weekend, battendo il Milan a San Siro e celebrando nel migliore dei modi il ritorno in Serie A.

Dopo aver perso la prima partita in otto stagioni consecutive nel massimo campionato, i Grigiorossi sono riusciti a conquistare una vittoria insperata. Il vantaggio iniziale è arrivato grazie al colpo di testa di Federico Baschirotto, ma il pareggio rossonero in pieno recupero del primo tempo non ha scoraggiato la squadra di Davide Nicola. Nella ripresa, infatti, è stato Federico Bonazzoli a decidere la sfida con una conclusione spettacolare, regalando tre punti storici in un impianto dove la Cremonese aveva quasi sempre lasciato le briciole.

I dati raccontano quanto sia raro un exploit del genere: l’ultima neopromossa capace di vincere le prime due gare di Serie A è stata la Sampdoria nel 2012. Ora, la squadra di Nicola ha la grande opportunità di eguagliare quel record contro un avversario che, come loro, lo scorso anno militava in Serie B: il Sassuolo.

C’è però un dato da migliorare: nella scorsa stagione, sotto la guida dell’ex tecnico Giovanni Stroppa, la Cremonese aveva vinto solo otto partite casalinghe in campionato e, proprio ad agosto, è stata eliminata dalla Coppa Italia allo Stadio Giovanni Zini. Per questo, la sfida di venerdì sera rappresenta un’occasione cruciale per invertire la tendenza e consolidare un inizio di stagione sorprendente davanti al proprio pubblico.

Come arriva il Sassuolo:

La storia sorride al Sassuolo, che nelle ultime tre trasferte a Cremona non ha mai conosciuto la sconfitta, ottenendo risultati positivi tra Serie A, Serie B e Serie C. Inoltre, l’ultimo confronto nel massimo campionato tra le due squadre si concluse con un successo dei Neroverdi per 3-2.

Situazione opposta rispetto alla Cremonese, visto che il Sassuolo è reduce da una sconfitta casalinga per 2-0 contro il Napoli nella prima giornata. Dopo aver iniziato la stagione con una vittoria in Coppa Italia contro il Catanzaro, la squadra di Fabio Grosso non è riuscita a fermare i campioni d’Italia: le reti di Scott McTominay e Kevin De Bruyne hanno chiuso i giochi al Mapei Stadium.

Nonostante il passo falso iniziale, il calendario ora offre un’occasione migliore per sbloccarsi: la sfida di venerdì sera allo Stadio Giovanni Zini è un test importante contro un’avversaria diretta nella lotta per la salvezza.

Dopo aver vinto lo scorso anno la Serie B e conquistato la promozione immediata, il Sassuolo sembra avere le carte in regola per centrare la permanenza in Serie A. I numeri di Grosso in trasferta lo dimostrano: nella scorsa stagione, i Neroverdi hanno ottenuto 11 vittorie e solo tre sconfitte lontano da casa, un rendimento che lascia ben sperare anche per questa stagione.