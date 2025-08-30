Diretta Streaming Live Bologna – Como 2° Giornata Serie A

Dove vedere Bologna – Como in Diretta Tv e Streaming Live, 2° Giornata Serie A, Sabato 30 Agosto ore 18:30.

A caccia dei primi punti stagionali, il Bologna ospiterà il Como allo Stadio Dall’Ara sabato 30 agosto alle 18:30. Entrambe le squadre hanno debuttato affrontando club della capitale: i rossoblù sono stati superati di misura dalla Roma mentre i lariani, reduci da un mercato estivo molto ambizioso, hanno sorpreso tutti battendo la Lazio con un netto 2 a 0.

Reduce dal trionfo in Coppa Italia che aveva chiuso in bellezza la scorsa stagione, il Bologna ha vissuto un avvio amaro nel campionato 2025-2026. All’Olimpico è arrivata una sconfitta per 1-0 contro la Roma, accompagnata da due infortuni pesanti che hanno complicato ulteriormente la serata.

Un errore di Jhon Lucumí, probabilmente condizionato dalle insistenti voci di mercato, ha regalato ai giallorossi il gol decisivo. Come se non bastasse, Nicolò Casale e il nuovo acquisto Ciro Immobile hanno dovuto abbandonare il campo per problemi fisici, con l’ex Lazio che ha vissuto un ritorno davvero amaro nello stadio che per anni era stato casa sua.

Il dato statistico non sorride ai rossoblù: hanno vinto soltanto due degli ultimi 16 esordi stagionali e sono incappati in quattro sconfitte consecutive in Serie A, striscia negativa che non si vedeva dal 2018. Una situazione che il tecnico Vincenzo Italiano, fresco di successo in Coppa, vorrà interrompere immediatamente per riportare fiducia all’ambiente.

Il calendario offre ora l’occasione giusta: al Dall’Ara, il Bologna ha vinto le ultime quattro sfide di Serie A contro il Como, senza neppure subire gol. Un precedente incoraggiante in vista di una gara che può segnare la svolta, anche in vista dell’impegno europeo in Europa League che scatterà il mese prossimo.

Guardando ai precedenti, il Como ha vinto soltanto due delle ultime sette sfide di Serie A contro il Bologna e nella passata stagione è riuscito a strappare appena un punto ai rossoblù. Stavolta, però, i lariani arrivano in Emilia con tutt’altro spirito, forti di un’estate di grandi investimenti e di un esordio scintillante.

Domenica scorsa, infatti, al Sinigaglia è arrivato un prestigioso successo per 2-0 contro la Lazio: protagonista assoluto Nico Paz, autore di un assist e di una punizione spettacolare che si è insaccata sotto l’incrocio dei pali. Una vittoria che ha confermato l’ambizione della squadra guidata da Cesc Fabregas, capace già al debutto in panchina lo scorso anno di condurre il Como a una comoda salvezza con piazzamento nella metà alta della classifica, rifiutando poi le avances dell’Inter.

Il percorso stagionale era cominciato con un altro segnale positivo, il 3-1 in Coppa Italia contro il Sudtirol, e il mercato ha ulteriormente alzato l’asticella: tra gli arrivi spiccano Álvaro Morata, ex compagno di nazionale di Fabregas, e due talenti dalla Liga come Jesús Rodriguez e Jacobo Ramon.

Reduce anche da amichevoli estive di alto livello concluse con vittorie convincenti, il Como sogna ora di centrare un traguardo storico: ottenere sei punti nelle prime due giornate di Serie A per la prima volta dal 1951.

Guarda Bologna – Como in Diretta su DAZN.

Dove vedere Bologna – Como in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Bologna – Como Data e ora Sabato 30 Agosto ore 18:30 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Bologna – Como di sabato 30 agosto alle 18:30 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Formazioni Ufficiali di Bologna – Como:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

A disposizione: Ravaglia, Pessina, Posch, Pobega, Bernardeschi, Rowe,Ferguson, Odgaard, Karlsson, Dallinga, Lucumì, De Silvestri, Corazza, Juan Miranda.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas

A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Alberto Moreno, Kuhn, Baturina, Smolcic, Addai

Pronostico di Bologna – Como:

Il Bologna sembra aver perso brillantezza dopo il trionfo in Coppa Italia, e ripetere i risultati straordinari delle ultime due stagioni non sarà semplice.

Dall’altra parte, il Como, costruito per puntare in alto e tra i possibili rivali diretti nella corsa all’Europa, ha rinforzato la fase difensiva e dispone di qualità offensiva per colpire.

Per questo, un pareggio con reti appare l’esito più probabile.