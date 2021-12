Diretta Streaming Inter – Torino e Cronaca Live 22-12-2021 ore 18:30

Cronaca Diretta e Streaming Live di Milan Napoli 18° Giornata di Serie A, Domenica 19 Dicembre 2021 ore 20:45

Cronaca 2° Tempo

94′ – Finisce la partita. L’Inter allunga a sette la striscia di successi consecutivi superando al Meazza il Torino per 1-0. La quattordicesima affermazione in campionato, sancita da una rete di Dumfries al 30′, consente ai nerazzurri di chiudere il girone d’andata al comando con 46 punti all’attivo. Per la compagine diretta da Simone Inzaghi si tratta della sesta gara di fila terminata senza reti al passivo. Si ferma a quattro la serie di risultati utili di un Torino propositivo ma scarsamente incisivo anche per l’atteggiamento decisamente prudente palesato dagli avversari nella ripresa. Sesto ko esterno per i granata undicesimi a quota 25.

93′ – Prolungato possesso palla dell’Inter in fase offensiva.

92′ – Segnalata una posizione irregolare di Warming.

91′ – Copertura difensiva efficace di De Vrij su Warming nei pressi della bandierina del corner.

90′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

90′ – Cambio nell’Inter: Dimarco sostituisce Perisic.

89′ – Sensi si trascina il pallone oltre alla linea di fondo.

88′ – Inter pericolosa. Sanchez, ben servito al limite da Sensi, colpisce un palo esterno.

87′ – Fallo commesso da Skriniar su Pjaca.

86′ – Buon recupero difensivo di Pjaca.

85′ – Un invito in profondità di Brozovic per Sensi si rivela impreciso.

84′ – Settimo calcio d’angolo per l’Inter.

83′ – Doppio cambio nell’Inter: D’Ambrosio e Sensi subentrano rispettivamente a Dumfries e Vidal.

82′ – Conclusione imprecisa di Sanchez da fuori area: pallone alto.

80′ – Ravvisato un fallo in attacco di Pjaca su De Vrij.

79′ – Un servizio in profondità di Praet si rivela irraggiungibile per Warming.

78′ – Buon lavoro difensivo di Dumfries su Ansaldi.

77′ – Ravvisato un fallo di Bremer su Sanchez.

76′ – Doppio cambio nel Torino: Praet prende il posto di Brekalo; Ansaldi quello di Singo. Juric esaurisce le sostituzioni a sua disposizione.

74′ – Altro intervento falloso del centrocampista granata all’altezza della linea mediana del campo.

73′ – Ripresa, sin qui, davvero povera di gioco e di emozioni. L’Inter si limita a controllare i tentativi privi della necessaria incisività del Torino.

72′ – Rischia il “giallo” Mandragora con un fallo di mano.

71′ – Torna a farsi vedere in avanti l’Inter. I nerazzurri guadagnano il loro sesto corner.

70′ – Altro calcio d’angolo per il Torino generato da un traversone di Warming deviato pericolosamente verso la propria porta da Bastoni. E’ il quarto tiro dalla bandierina per i granata.

69′ – Doppio cambio nell’Inter: Vecino e Sanchez sostituiscono rispettivamente Calhanoglu e Lautaro Martinez.

67′ – Torino pericoloso: Handanovic devia in angolo la punizione di Lukic. Terzo corner per i granata.

66′ – Doppio cambio nel Torino: Rodriguez e Mandragora rilevano rispettivamente Buongiorno e Pobega.

65′ – Cartellino giallo per Calhanoglu per un fallo di mano al limite dell’area su un tentativo di Lukic. il trequartista nerazzurro, diffidato, salterà la trasferta di Bologna.

64′ – Preme il Torino.

62′ – Buona chiusura difensiva di Perisic su Warming nei pressi della propria area.

61′ – Pallone perso da Pjaca a centrocampo.

59′ – Cambio nel Torino: Sanabria lascia il posto a Warming.

57′ – Gioco piuttosto confuso. Si registrano diversi errori in fase d’impostazione.

56′ – Un cross di Brekalo dalla sinistra è respinto di testa da Bastoni.

55′ – Ola Aina prova a sfondare sulla corsia di sinistra ma finisce con il trascinarsi il pallone oltre la linea di fondo.

54′ – Sanabria è fermato fallosamente da Bastoni.

53′ – Milinkovic-Savic neutralizza un tentativo da fuori di Dumfries sugli sviluppi della punizione battuta da Calhanoglu respinta dalla barriera.

51′ – Lautaro Martinez è fermato fallosamente da Djidji. Punizione interessante per l’Inter.

50′ – Possesso palla del Torino a centrocampo.

49′ – Segnalato un fallo in attacco di Ola Aina su Dumfries.

48′ – Termina alto un tentativo da fuori area di Ola Aina.

47′ – Il gioco staziona all’altezza della linea mediana del campo.

46′ – Ravvisato un fallo di mano di Pobega.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

Cronaca 1° Tempo:

45′ – Finisce il primo tempo senza recupero. Inter e Torino vanno al riposo con i nerazzurri in vantaggio per 1-0. Decide, per il momento, la rete di Dumfries al 30′. Occasioni per Bastoni, Brozovic e Lautaro Martinez da una parte e per Pjaca dall’altra.

45′ – Un traversone di Ola Aina dalla sinistra è allontanato fuori area di testa da Bastoni.

44′ – I nerazzurri sul pressing alto portato con tanti uomini dagli ospiti tendono a affidarsi spesso ai lunghi rilanci di Handanovic.

43′ – Buona chiusura di Bastoni su Brekalo.

42′ – Termina alta una conclusione di Brozovic dal limite dell’area.

41′ – Un tentativo da fuori area di Calhanoglu si spegne sull’esterno della rete.

40′ – Quinto corner per la compagine di Simone Inzaghi generato da un cross di Dzeko dalla sinistra deviato da Djidji.

38′ – Palla-gol per l’Inter. Lautaro Martinez, ottimamente lanciato in verticale da Calhanoglu, non riesce a superare Milinkovic-Savic. L’avanti nerazzurro si allarga sull’uscita dell’estremo difensore granata e pressato dal rientrante Bremer conclude a lato.

36′ – Buon lavoro di Vidal fermato fallosamente da Pjaca.

35′ – Il gioco ristagna in questa fase a centrocampo.

34′ – Bastoni è fermato nuovamente fallosamente, in questa occasione da Brekalo.

33′ – Rilevato un fallo in attacco di Singo su Bastoni.

32′ – Segnalata una posizione irregolare di Dumfries.

30′ – GOL DELL’INTER! 1-0! Dumfries porta avanti i nerazzurri finalizzando con una precisa conclusione di piatto un’azione di rimessa rifinita da Dzeko. Terza rete nelle ultime quattro gare per l’esterno olandese.

29′ – Manovra il Torino a centrocampo.

27′ – Perisic è fermato fallosamente da Buongiorno.

25′ – Occasione Inter. Brozovic non sfrutta al meglio una sponda di Lautaro Martinez: il tentativo del centrocampista nerazzurro privo della necessaria potenza è neutralizzato da Milinkovic-Savic.

24′ – Altro tentativo da fuori area di Lukic respinto da Vidal.

23′ – Gara giocata a viso aperto dalle due contendenti.

22′ – Un tentativo di Lukic dal limite dell’area è respinto da Vidal.

21′ – Il Torino guadagna un calcio di punizione sul versante di sinistra non lontano dall’area di rigore. Fallo commesso da Skriniar su Ola Aina.

20′ – Segnalata una posizione irregolare di Skriniar.

19′ – Occasione Inter: Bastoni sugli sviluppi di un rinvio lungo di Handanovic prolungato di testa da Lautaro Martinez si ritrova nelle condizioni di puntare la porta avversaria. Il nerazzurro ritarda la battuta finendo per farsi deviare il suo tentativo a rete dal rientrante Singo. Quarto calcio d’angolo per i padroni di casa.

18′ – Torino pericoloso. Termina di un soffio a lato una conclusione dal limite dell’area di Pjaca.

17′ – Secondo calcio d’angolo per gli ospiti determinato da un tentativo da fuori area di Ola Aina deviato da Brozovic.

16′ – Buon intervento difensivo di Buongiorno sulla propria trequarti.

14′ – Un cross di Perisic dalla sinistra è allontanato fuori area di testa da Bremer.

14′ – Un traversone di Lukic dalla destra crea un po’ d’apprensione alla difesa nerazzurra.

13′ – Prolungato possesso palla degli ospiti.

12′ – Vidal non riesce dal limite dell’area a inquadrare lo specchio della porta difesa da Milinkovic-Savic protgonista qualche instante prima di un’uscita a vuoto sugli sviluppi del calcio d’angolo di Calhanoglu.

11′ – Terzo tiro dalla bandierina per i padroni di casa. Corner generato da una chiusura di Brekalo su Bastoni.

10′ – Possesso palla dell’Inter all’altezza della linea mediana del campo.

9′ – Termina alto un tentativo di Brozovic.

8′ – Secondo calcio d’angolo per l’Inter.

7′ – Handanovic controlla senza problemi un colpo di testa di Bremer da buona posizione.

6′ – Primo corner anche per il Torino. Tiro dalla bandierina determinato da una tempestiva uscita di Handanovic su Brekalo al termine di una buona manovra dei granata.

5′ – Ritmi piuttosto bassi in questo avvio di gara.

4′ – Cross impreciso di Perisic. Il gioco riprenderà con un rinvio dal fondo di Milinkovic-Savic.

3′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore dell’Inter. Corner generato da un traversone dalla sinistra di Perisic deviato sul fondo da Djidji.

2′ – Buona chiusura di Djidji.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dall’Inter.

Inter-Torino: le formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Simone Inzaghi e Ivan Juric.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. A disposizione: Cordaz, Radu, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian, Satriano.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Brekalo, Pjaca; Sanabria. A disposizione: Gemello, Izzo, Zima, Zaza, Rodriguez, Ansaldi, Praet, Kone, Mandragora, Warming, Linetty, Rincon.

Probabili Formazioni di Inter – Torino:

I nerazzurri sfidano il Torino con un 3-5-2 che ha come unico ballottaggio la scelta degli attaccanti titolari.

Sono due i posti disponibili e a giocarsi la maglia dell’11 iniziale ci sono Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Alexis Sanchez che sta vivendo un gran momento di forma.

La folta linea di centrocampo prevede la presenza di Gagliardini, che sostituirà l’infortunato Barella, completando il trio in mezzo al campo composto da Brozovic e Calhanoglu.

Perisic e Dumfries agiranno sugli esterni, mentre la linea di difesa non dovrebbe subire cambiamenti con Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre Handanovic giocherà tra i pali.

Juric confeziona i suoi granata con un 3-4-1-2, modulo molto simile a quello adottato dagli avversari, inserendo, come unica punta, Antonio Sanabria con Praet e Pjaca a sostegno.

Milinkovic-Savic si piazza, come al solito, tra i pali, mentre in difesa ci sarà Zima con Buongiorno e Rodriguez che dovranno sopperire alla mancanza di Bremer.

Singo e Vojvoda giocheranno sulle fasce con Lukic e Pobega al centro.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Pjaca; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric

Guarda Inter – Torino in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Dove vedere Inter – Torino in Diretta TV e Streaming Live:

Inter – Torino valida per la 19° giornata di Serie A, sarà trasmessa in Diretta in streaming su DAZN Domenica 19 dicembre alle ore 20:45.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere Inter – Torino in diretta streaming utilizzando l’App dedicata per smartphone, tablet, Playstation 4 e Smart TV oppure direttamente tramite browswer sul sito web.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv si può collegare alla tv un Android Box, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN. Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

E’ possibile vedere Inter – Torino in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Inter – Torino Pre-Partita:

Inter e Torino sono pronte a concludere il proprio 2021 con una sfida che metterà di fronte due degli allenatori migliori di questa annata calcistica.

Simone Inzaghi, dopo l’ottimo percorso condotto con la Lazio, si è ritrovato a dover prendere la pesantissima eredità di Antonio Conte, subendo alcuni addii importanti in estate.

Nonostante ciò, la squadra ha iniziato ad ingranare in modo devastante e l’Inter si è laureata con merito Campione d’Inverno con una giornata d’anticipo e mantiene saldamente il primo posto in Serie A con 4 punti di vantaggio.

Ivan Juric, invece, ha provato la suggestiva sfida proposta dal Torino dopo essere stato protagonista di stagioni importanti al timone dell’Hellas Verona.

Considerando un mercato praticamente nullo e le difficoltà dei granata nei tempi pre-Juric, l’allenatore sta svolgendo un grandissimo lavoro ridando grinta e anima alla rosa.

Entrambi gli allenatori dovranno chiedere, al 2022, un salto di qualità che potrebbe significare lo scudetto per uno e il tornare ad ambire a zone alte di classifica per l’altro.

I campioni d’Inverno vogliono concludere l’anno con un vantaggio rassicurante rispetto alle inseguitrici, ma il Torino è pronto allo scherzetto di Natale.

Migliori Bookmakers AAMS