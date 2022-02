Diretta Streaming Genoa – Inter e Cronaca Live 25-02-2022 ore 21:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Genoa – Inter valida per la 27° Giornata di Serie A, Venerdì 25 Febbraio 2022 ore 21:00

Probabili formazioni di Genoa-Inter:

Il Genoa di Blessin ospita l’Inter nel difficile match del Marassi.

Il grifone sceglie il 4-2-3-1 come modulo con Mattia Destro terminale offensivo prescelto. L’italiano sarà aiutato dai tre trequartisti che dovrebbero essere Gudmundsson, Ekuban e il talentuoso Amiri che potrebbe avere una chance da titolare.

Pochi cambiamenti nelle altre zone del campo: Sirigu gioca in porta con la linea di 4 difensori composta da Hefti, Maksimovic, Ostigard e Vasquez.

A centrocampo, Sturaro e Badelj daranno fisicità e fosforo alla manovra.

L’Inter scommette sul solito 3-5-2 con Sanchez e Lautaro Martinez in vantaggio rispetto ad Edin Dzeko.

Anche in questo caso, i cambiamenti saranno davvero pochi rispetto alla formazione tipo.

Skriniar, De Vrij e Bastoni proteggeranno la porta difesa da Handanovic, Dumfries e Perisic faranno gli esterni a tutta fascia con Barella, Brozovic e Calhanoglu a centrocampo.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Amiri, Gudmundsson; Destro. All. Blessin

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro. All. S. Inzaghi

Pre-Partita di Genoa – Inter:

Il Venerdì di Serie A offre un delicatissimo match che può dire tanto delle ambizioni di Genoa e Inter.

La squadra di Alexander Blessin ospita i nerazzurri tra le mura amiche, consapevoli di star intraprendendo un percorso importante che, fino ad ora, ha visto il grifone non perdere ancora alcuna partita.

Dopo la sconfitta per 6-0 al Franchi contro la Fiorentina, l’arrivo di Blessin ha, quantomeno, ridato equilibrio alla squadra con 4 punti in 4 partite.

Come bicchiere “mezzo vuoto” c’è sicuramente la consapevolezza di non aver, comunque, mai vinto e il mister tedesco ha festeggiato solo a suon di pareggi la sua prima esperienza italiana.

La classifica è ancora ben critica e servirebbe una vittoria per ridare entusiasmo alla piazza.

Nonostante ciò, l’avversario è il più difficile possibile: l’Inter di Simone Inzaghi non vince in campionato da tre partite e non può assolutamente pensare di sbagliare un ulteriore match sapendo che Milan e Napoli raramente sbagliano.

L’ultima giornata ha evidenziato l’evidente stanchezza fisica dei nerazzurri che sono stati “salvati” dai passi falsi delle due avversarie al titolo che hanno, comunque, recuperato un punto nella corsa scudetto.

Fallire nuovamente non è più ammesso ed entrambe vogliono rilanciare un periodo incerto.

