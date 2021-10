Diretta Streaming e Cronaca Live di Torino – Juventus 02-10-2021 ore 18:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Torino – Juventus 7° Giornata di Serie A, Sabato 3 Ottobre 2021 ore 18:00

E’ arrivato il momento del primo derby della Mole campionato di Serie A 2021-2022, il secondo stagionale dopo quello di Roma che si è giocato domenica scorsa.

Torino e Juventus sono appaiati a 8 punti in classifica dopo 6 partita ed hanno ottenuto entrambe 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Cronaca 1° Tempo

Probabili formazioni di Torino-Juventus

Juric non potrà avere a disposizione Djidji poiché squalificato, mentre è in dubbio l’ex bianconero Marko Pjaca che sta svolgendo ancora lavoro differenziato come Praet. Salterà il derby anche Belotti che dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta. Dovrebbe essere 3-4-2-1 per il Torino con Milinkovic-Savic in porta, Zima, Bremer e Rodriguez in difesa, Lukic, Pobega, Singo e Ansaldi a formare la linea di centrocampo, con Brekalo e Linetty ad agire alle spalle di Sanabria.

Allegri dovrà fare a meno di Dybala e Morata che dovrebbero tornare dopo la sosta. La Juventus dovrebbe scendere in campo con il solito 4-4-2 con Szczesny tra i pali, Danilo, Bonucci, De Ligt ed Alex Sandro dovrebbero formare la linea difensiva, a centrocampo spazio ancora a Bentancur e Locatelli nel mezzo, mentre Cuadrado e Rabiot dovrebbero giocare sugli esterni. In avanti al fianco di Kean è ballottaggio tra Bernardeschi e Kulusevski, con il primo in vantaggio sul secondo.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Lukic, Pobega, Singo, Ansaldi; Brekalo, Linetty; Sanabria. All. Juric

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Kean. All. Allegri

Pre-Partita di Torino – Juventus:

Sabato alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico il Torino di Juric ospiterà la Juventus di Allegri nel Derby della Mole, valevole per la settima giornata di Serie A.

I granata, che hanno iniziato un nuovo corso con Juric in panchina, sono partiti bene in questo inizio di campionato ed in 6 giornate hanno conquistato finora 8 punti frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Nell’ultimo turno è arrivato un pareggio in trasferta per 1-1 contro il Venezia, con il Torino che ha allungato la striscia positiva a 4 risultati utili consecutivi.

Gli stessi punti del Torino li ha anche la Juventus che ha lo stesso ruolino di marcia e si è risollevata nelle ultime due uscite di campionato battendo per 3-2 sia Spezia che Sampdoria.

Ora prima della sosta arriva un derby importante per entrambe le squadre che vogliono proseguire il loro buon momento di forma.

Arriverà pure solo alla settima giornata, ma un derby è sempre un derby e dopo aver visto buone cose con Juric in panchina, i tifosi del Toro sognano di tornare a battere la Vecchia Signora.

La Juventus, invece, è obbligata a fare risultato per restare attaccata alla parte alta della classifica dopo aver gettato al vento molti punti in questo inizio di stagione raccogliendo 2 pareggi e 2 sconfitte nelle prime 4 Giornate di Campionato.

Precedenti e statistiche di Torino e Juventus

Quello di sabato sarà il 176° Derby dela Mole tre Torino e Juventus, con i bianconeri che hanno vinto ben 85 gare contro i granata che di partite ne hanno vinto invece 42, mentre ci sono stati 48 pareggi.

In casa del Torino si sono giocate 87 partite, con la Juventus che si è imposta in 37 occasioni, mentre i granata hanno vinto 24 gare. Sono stati invece 26 i pareggi, l’ultimo lo scorso anno quando la partita terminò 2-2.

L’ultima vittoria interna del Torino contro la Juventus risale al 26 aprile 2015, quando i granata si imposero in rimonta 2-1 grazie ai gol di Darmani e Quagliarella, mentre l’iniziale vantaggio bianconero fu siglato da Pirlo. Dopodiché, nelle ultime sei partite, ci sono state 5 successi della Juventus ed un pareggio.

Dopo sei anni, il Torino vuole tornare a vincere un derby casalingo e migliorare il suo score. Dall’altro la Juventus sa che non può sbagliare e dopo il pareggio dello scorso anno, vuole subito riprendere la striscia di successi contro i granata.

