Diretta Streaming e Cronaca Live di Roma – Juventus 05-03-2023 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Roma – Juventus, Posticipo della 25° Giornata di Serie A Domenica 5 Marzo 2023 ore 20:45

Roma-Juventus, ventunesima giornata Serie A 9-1-2022.

CRONACA 2° TEMPO

50′ – Secondo calcio d’angolo per la Juventus.

49′ – Apertura imprecisa a destra di Pellegrini che intendeva raggiungere Dybala.

48′ – Efficace copertura difensiva di Matic su Kostic. Si scalda El Shaarawy.

47′ – Un traversone di Rabiot dalla sinistra si rivela leggermente troppo lungo per Fagioli.

47′ – Possesso palla della Juventus a centrocampo.

46′ – Inizia la ripresa con una variazione nello schieramento della Juventus: Bonucci prende il posto di Alex Sandro.

CRONACA 1° TEMPO

45’+1′ – Finisce il primo tempo. Roma e Juventus vanno al riposo sullo 0-0 al termine di una prima frazione giocata a ritmi bassi e dominata dal tatticismo. Da segnalare soltanto un tentativo di Dybala respinto da Szczesny al 27′ e il palo colpito sul versante opposto da Rabiot nel finale.

45’+1′ – Ravvisata una posizione irregolare di Wijnaldum.

45′ – Segnalato un minuto di recupero.

44′ – Palo della Juventus! Rui Patricio si salva con l’aiuto del montante sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Rabiot generato da un traversone dalla destra di Danilo. Sul proseguimento dell’azione Smalling si rifugia in corner. Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore degli ospiti.

42′ – Locatelli chiama in causa Rui Patricio con una battuta dalla distanza.

41′ – Un cross di Danilo dalla destra è allontanato fuori area di testa da Smalling, ma la Juventus si mantiene in fase d’attacco.

40′ – Prolungato giro-palla della Juventus a centrocampo.

39′ – Rinvio impreciso di Rui Patricio: pallone in fallo laterale.

38′ – Pellegrini subisce fallo da Fagioli.

36′ – Un traversone di Spinazzola dalla sinistra attraversa tutto lo specchio della porta difesa da Szczesny.

35′ – Un suggerimento in verticale di Di Maria si rivela irraggiungibile per Kostic: pallone sul fondo.

34′ – Domina la prudenza: tante giocate in orizzontale su entrambi i fronti.

33′ – Cartellino giallo per Matic per gioco scorretto su Cuadrado.

33′ – Ibanez, contrastato con efficacia da Fagioli, finisce con il portarsi pallone oltre la linea laterale.

31′ – Cartellino giallo per Locatelli per gioco scorretto su Spinazzola.

29′ – Ottima chiusura difensiva di Matic su Fagioli. Il centrocampista bianconero, sullo slancio, finisce con il commettere fallo.

27′ – Occasione Roma: Szczesny si oppone a un tentativo potente ma centrale di Dybala.

27′ – Respinta un tentativo a rete di Spinazzola dal limite dell’area.

26′ – Kostic subisce fallo da Zalewski.

25′ – Buon anticipo di testa di Danilo su Wijnaldum in occasione di un suggerimento in verticale di Cristante.

23′ – Un controllo errato di Wijnaldum favorisce il recupero di Di Maria.

22′ – Altro pallone perso da Rabiot nei pressi della linea laterale dopo un contrasto con Cristante.

20′ – Prolungato possesso palla della Juventus.

18′ – Potenziale opportunità da rete per la Roma con Spinazzola: l’esterno giallorosso guadagna il fondo a sinistra proponendo un traversone basso respinto con un certo affanno dalla difesa bianconera.

18′ – Perde palla Rabiot in un contrasto con Cristante.

17′ – Ritmi di gioco bassi.

16′ – Matic subisce fallo da Cuadrado.

15′ – Una conclusione di Dybala dal limite dell’area è respinta da Rabiot.

14′ – Manovra con calma la formazione di Mourinho.

12′ – Possesso palla della Roma.

11′ – Murato un tentativo dal limite dell’area di Di Maria.

10′ – La gara, spezzettata, fatica a entrare nel vivo. Ristabilita la parità numerica in campo con il rientro di Mancini.

9′ – Ibanez è fermato fallosamente da Fagioli.

8′ – Si scalda Llorente, ma Mancini, ancora a bordo campo, sembra in grado di poter riprendere la sua posizione.

7′ – Gioco fermo. Problemi fisici per Mancini.

5′ – Giro-palla della Roma a centrocampo.

4′ – Rui Patricio controlla senza problemi una debole deviazione a rete di Vlahovic sugli sviluppi della punizione battuta dalla sinistra da Di Maria.

4′ – Fallo commesso da Cristante su Fagioli.

3′ – Manovra la compagine di Allegri all’altezza della linea mediana del campo.

2′ – Possesso palla della Juventus.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Roma.

Formazioni Ufficiali di Roma – Juventus:

Mourinho manda in campo la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci sono Cristante e Matic al centro con Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Dybala punta centrale supportato da Wijnaldum e Lorenzo Pellegrini con Abraham che partirà dalla panchina.

Allegri manda in campo la sua Juventus con il 3-5-1-1 con Szczesny in porta ed in difesa Bremer, Danilo e Alex Sandro. A centrocampo c’è Fagioli in cabina di regia affiancato da Locatelli e Rabiot. Sulla fascia destra c’è Cuadrado mentre a sinistra ci sarà Kostic. In attacco Di Maria agirà alle spalle di Vlahovic.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Wijnaldum, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Llorente, Celik, Kumbulla, Karsdorp, Bove, Tahirovic, Camara, Belotti, El Shaarawy, Volpato, Abraham.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Bonucci, Rugani, Pogba, Miretti, Paredes, Iling Jr., Barrenechea, Chiesa, Kean, Soulé.

ARBITRO: Maresca di Napoli.

Dove vedere Roma – Juventus in Diretta Tv e Streaming

Partita: Roma – Juventus

Roma – Juventus Data: Domenica 5 Marzo

Domenica 5 Marzo Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Dazn

Dazn Streaming: Dazn, Tim Vision

A chiudere la domenica della 25° giornata di Serie A il Big Match che vede di fronte all'Olimpico laRoma di Mourinho e la Juventus di Max Allegri

Al termine delle partite, gli utenti avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Roma – Juventus potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su Pc, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Pierluigi Pardo con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Roma – Juventus, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick.

Pre-Partita di Roma – Juventus:

A dare conto della rinomanza della partita basterebbe il dato sui suoi precedenti: Roma-Juventus è andata in scena per 178 volte e ha fatto registrare 85 successi bianconeri, 41 dei capitolini e 51 pareggi.

Storia a parte, la sfida tra la Roma dello “special one” Josè Mourinho che sarà regolarmente in panchina dopo la sospensione della squalifica rimediata contro la Cremonese e la Juventus di Massimiliano Allegri è una finestra spalancata sull’Europa.

I giallorossi sono reduci da una clamorosa sconfitta al “Giuseppe Zini” contro quella Cremonese che si è rivelata ancora una volta la loro bestia nera dopo esserla stato in “Coppa Italia”.

La Roma infatti è stata sconfitta martedì nel posticipo della 24° Giornata a Cremona per 2 a 1. Cremonese che ha ottenuto alla 24° Giornata la sua prima vittoria in Serie A dopo 9 pareggi e 14 sconfitte nelle prima 23 partite di campionato.

I giallorossi sono quinti con 44 punti e vogliono mantenere il contatto con Inter, Lazio e Milan che occupano rispettivamente 2°, 3° e 4° posto che valgono la qualificazione in Champions League.

La Juventus, invece, settima a quota 35 e con la possibilità di vedersi annullata la penalizzazione di quindici punti a lei inflitta per il discorso delle plusvalenze se il suo ricorso dovesse essere accolto, non conosce ombra di sconfitta da quattro gare.

I bianconeri hanno infatti colto quattro vittorie di fila e sono più che mai lanciati anch’essi verso prospettive europee.

Le due formazioni, peraltro, sono entrambe più che mai in corsa in Europa League dove giovedì giocheranno gli ottavi di finale: la Roma se la vedrà alle 18:45 contro gli spagnoli de Real Sociedad di San Sebastian, la Juventus lo stesso giorno ma alle 21:00 affronterà il Friburgo.

Il match d’andata giocato a Torino il 27 agosto scorso era terminato in parità 1 a 1 con il gol di Vlahovic in apertura pareggiato da Tammy Abraham al 70° minuto.

Sul fronte formazioni la Roma avrà fermo ai box Solbakken e schiererà El Shaarawy nel caso in cui Pellegrini, alle prese con l’influenza, non dovesse recuperare. Smalling torna a disposizione dopo avere scontato il turno di squalifica, Abraham in campo dall’avvio.

Per quanto invece concerne la Juventus in difesa dovrebbe trovare conferma il trio Danilo- Bremer- Alek Sandro, nella fascia di centrocampo in seguito alla squalifica rientrerà Locatelli, nel reparto avanzato Vlahovic avrà il pungiglione affilato con uno tra Di Maria e Chiesa