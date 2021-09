Diretta Streaming e Cronaca Live di Napoli – Juventus 11-09-2021

Cronaca Diretta e Streaming Live di Napoli – Juventus: 3° Giornata di Serie A, Sabato 11 Settembre 2021 ore 18:00

Dopo la pausa per le nazionali torna la Serie A con la 3° giornata di campionato: subito in campo un big match con il Napoli di Luciano Spalletti che affronterà la Juventus di Massimiliano Allegri.

Alle 18:00 di Sabato 11 settembre allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli si gioca l’attesissimo big match di questo turno di campionato: Napoli-Juventus.

Napoli-Juventus, 3° Giornata di Serie A

Cronaca 1° Tempo:

Probabili Formazioni di Napoli – Juventus:

Per quanto riguarda le formazioni, Spalletti dovrebbe schierare i suoi con un classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Ospina in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Centrocampo a tre con Fabian Ruiz, Lobotka ed Elmas. In attacco, il tridente formato da Politano, Insigne e Lozano.

Anche Allegri dovrebbe optare per il 4-3-3. Szczesny quindi in porta con, a fargli da schermo, Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo spazio a McKennie, Locatelli e Rabiot. Davanti, il trio offensivo composto da Chiesa, Morata e Dybala.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Insigne, Lozano.

Allenatore: Luciano Spalletti

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Dybala.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Napoli – Juventus dove vedere la partita in Diretta Tv e Streaming Live:

Guarda Napoli – Juventus in Diretta Streaming su DAZN! REGISTRATI SUBITO!

Napoli – Juventus sarà visibile, a partire dalle 18:00 di sabato 11 settembre 2021, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN.

Napoli – Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Napoli – Juventus in diretta streaming anche su smartphone, table. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

La telecronaca di Napoli – Juventus su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Guarda tutte le partite di Serie A 2021-2022 in Diretta su DAZN

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Cronaca Diretta su Stadiosport:

Stadiosport offre la possibilità ai suoi lettori di seguire la diretta testuale del match tra Salernitana e Roma direttamente collegandovi su quesa pagina.

Potrete leggere la descrizione dei goal e delle azioni salienti della partita dal calcio d’inizio al fischio finale.

Pre Partita di Napoli – Juventus:

Il match tra azzurri e bianconeri non ha bisogno di particolari presentazioni visto che le due squadre negli ultimi anni sono state protagoniste della lotta per lo Scudetto.

Il nuovo Napoli di Luciano Spalletti occupa attualmente il primo posto in classifica, a punteggio pieno, in coabitazione con Lazio, Inter, Milan e Roma, grazie alle due vittorie nelle prime due uscite contro Venezia e Genoa.

La Juventus di Massimiliano Allegri è invece ferma a 1 punto dopo il pareggio con l’Udinese in trasferta alla prima giornata e la sconfitta casalinga contro l’Empoli alla seconda.

Le due squadre arrivano a questa sfida con umori completamente opposti: il Napoli vuole continuare a volare, mentre i bianconeri non possono più permettersi passi falsi dopo le disfatte delle prime due giornate.

Per la sfida che andrà in scena sabato all’ombra del Vesuvio il tecnico toscano della Vecchia Signora non potrà contare su Cristiano Ronaldo, trasferitosi al Manchester United nelle scorse settimane, mentre quello dei partenopei recupera Victor Osimhen al quale è stata tolta una giornata di squalifica dopo l’espulsione diretta rimediata alla prima giornata contro il Venezia.

Precedenti e statistiche di Napoli-Juventus

I precedenti tra Napoli e Juventus sono complessivamente 176 (156 in Serie A, 12 in Coppa Italia, 4 in Supercoppa Italiana, 2 in Europa League/Coppa UEFA, 2 in Serie B) con un bilancio che dice 84 vittorie dei bianconeri, 43 degli azzurri e 49 pareggi. 197 i gol segnati dai partenopei, 274 quelli messi a referto dai piemontesi.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale a Juventus-Napoli 2-1 dello scorso 7 aprile (recupero 3° giornata Serie A 2020-2021). L’ultimo match al Diego Armando Maradona risale invece a Napoli-Juventus 1-0 dello scorso 13 febbraio (Serie A 2020-2021). L’ultimo pareggio è l’1-1 del San Paolo datato domenica 2 aprile 2017 (Serie A 2016-2017), mentre l’ultimo successo della Vecchia Signora all’ombra del Vesuvio risale all’1-2 del 3 marzo 2019 (Serie A 2018-2019).

Migliori Bookmakers AAMS