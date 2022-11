Diretta Streaming e Cronaca Live di Lazio – Monza 10-11-2022 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Lazio – Monza, 14° Giornata di Serie A Giovedì 10 Novembre 2022 ore 20:45

CRONACA 2° TEMPO

47′ – Izzo subisce fallo dal neoentrato Romero in pressing.

46′ – Inizia la ripresa con una variazione nello schieramento della Lazio: Romero prende il posto di Cancellieri. E’ il secondo cambio per i biancocelesti.

CRONACA 1° TEMPO

47′ – Finisce il primo tempo. Lazio e Monza vanno al riposo sullo 0-0. Occasioni per Vecino da una parte e per Colpani dall’altra. Annullata, a seguito dell’intervento del VAR, una rete di tacco di Petagna per fuorigioco.

46′ – Cartellino giallo per Donati per gioco scorretto su Pedro.

45′ – Segnalati due minuti di recupero.

45′ – Pedro subisce fallo da Machin.

45′ – Un cross dalla destra di Donati è allontanato di testa da Casale.

44′ – Manovra il Monza all’altezza della linea mediana del campo.

43′ – Cancellieri ci prova, senza fortuna, dalla distanza.

41′ – Gara giocata a viso aperto da entrambe le contendenti.

40′ – Occasione per il Monza: Petagna, servito da Colpani, conclude malamente a lato da ottima posizione.

39′ – Occasione per il Monza: termina a lato un potente rasoterra con il mancino di Colpani dal limite dell’area.

38′ – Occasione per la Lazio: Caldirola devia in angolo un pericoloso tentativo a rete di Milinkovic-Savic.

37′ – Sul versante opposto Machin, sugli sviluppi di un cross dalla destra di Ciurria, conclude malamente a lato di controbalzo.

36′ – Palla-gol per la Lazio: Vecino, ben servito da Felipe Anderson, non riesce a inquadrare il bersaglio da ottima posizione.

34′ – Angolo di Ranocchia dalla destra e colpo di testa alto di Izzo.

33′ – Terzo calcio d’angolo per il Monza generato da un’efficace chiusura di Romagnoli.

31′ – Cancellieri è fermato fallosamente da Carlos Augusto sulla trequarti di destra.

30′ – Termina abbondantemente a lato un tentativo di testa di Cancellieri sugli sviluppi del corner battuto dalla sinistra da Pedro.

30′ – Un traversone dalla sinistra di un vivace Pedro è respinto di testa da Carlos Augusto. La Lazio conquista un calcio d’angolo.

28′ – Cross impreciso di Machin dalla sinistra: pallone sul fondo.

28′ – Carlos Augusto è fermato fallosamente da Hysaj.

27′ – Cambio forzato nella Lazio: Marusic rileva l’infortunato Lazzari.

26′ – L’ esterno biancoceleste non sembra in grado di proseguire il match.

25′ – Gioco fermo per soccorrere Lazzari.

25′ – Buon recupero di Romagnoli su Colpani.

24′ – Segnalato un fallo di mano in attacco di Cancellieri.

23′ – Occasione per la Lazio: Vecino non riesce a deviare sottomisura in rete un cross teso dalla sinistra proposto da Pedro.

21′ – Lazzari è fermato fallosamente da Ranocchia.

20′ – Rilevato un fallo di Marcos Antonio su Colpani.

19′ – Di Gregorio si rende protagonista di una tempestiva uscita bassa ad anticipare un possibile intervento di Pedro in occasione di un traversone interessante dalla destra di Milinkovic-Savic.

18′ – Possesso palla della formazione di Raffaele Palladino.

16′ – Di Gregorio neutralizza con sicurezza a terra un forte traversone dal fondo di Pedro.

15′ – ANNULLATO IL GOL DEL MONZA! Il direttore di gara, su segnalazione del VAR, cancella la realizzazione ospite per una posizione di fuorigioco dell’avanti biancorosso.

13′ – GOL DEL MONZA! 0-1! Petagna porta avanti gli ospiti con un bel colpo di tacco a centro area sugli sviluppi di un traversone basso dalla destra di Colpani. E’ in corso un check.

12′ – Prolungata trama di gioco della compagine brianzola.

10′ – Gli ospiti guadagnano un secondo tiro dalla bandierina.

10′ – Provedel devia piuttosto goffamente in angolo un tentativo di Colpani da fuori area destinato a terminare sul fondo. Il primo corner dell’incontro è in favore del Monza.

9′ – Colpani è fermato fallosamente da Vecino.

8′ – Manovra il Monza nella propria metà campo.

8′ – Izzo subisce fallo da Cancellieri.

6′ – Pedro, contrastato da Caldirola, non riesce a controllare un servizio in verticale di Romagnoli.

5′ – Giro-palla della compagine di Sarri nella propria metà campo.

4′ – Termina alto un tentativo da fuori area di Milinkovic-Savic al termine di un’insistita azione d’attacco dei padroni di casa.

2′ – Possesso palla della Lazio sulla trequarti avversaria.

1′ – Inizia la partita. il calcio d’avvio è battuto dal Monza.

Lazio-Monza: le formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Maurizio Sarri e Raffaele Palladino:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Vecino; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro. A disp.: Maximiano, Adamonis, Marusic, Radu, Gila, Kamenovic, Cataldi, Luis Alberto, Basic, Bertini, Immobile, Romero.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Donati, Caldirola; Ciurria, Machin, Ranocchia, Carlos Augusto; Colpani, Pessina; Petagna. A disp.: Cragno, Sorrentino, Marlon, Rovella, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Caprari, Birindelli, Ferrarini, Antov, Bondo, Carboni, D’Alessandro, Vignato.

Probabili Formazioni di Lazio – Monza:

Sarri manda in campo la sua Lazio con il solito 4-3-3 con Provedel in porta e davanti a lui Casale e Romagnoli al centro con Lazzari a destra e Marusic a sinistra. A centrocampo c’è Cataldi in cabina di regia affiancato da Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Il tridente d’attacco è formato da Felipe Anderson, Pedro e Cencellieri.

Palladino schiera il suo Monza con il 3-4-2-1 con Di Gregorio in porta e linea difensiva a 3 formata da MArlon, Caldirola e Izzo. A centrocampo ci sono Bondo e Rovella al centro con Ciurria sulla fascia destra e Carlos Augusto a sinistra. In attacco Petagna punta centrale supportato da Caprari e Pessina.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Maximiano, Adamonis, Gila, Radu, Kamenovic, Hysaj, Marcos Antonio, Vecino, Basic, Bertini, Romero, Immobile.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo; Ciurria, Bondo, Rovella, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Petagna. Allenatore: Palladino.

A disposizione: Cragno, Donati, Antov, Carboni, Machin, Barberis, Valoti, Ranocchia, Colpani, D’Alessandro, Gytkjaer, Vignato.

ARBITRO: Santoro di Messina.

Dove vedere Lazio – Monza in Diretta Tv e Streaming

Partita: Lazio – Monza

Lazio – Monza Data: 10 novembre

10 novembre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: Dazn, Tim Vision

Lazio – Monza sarà trasmessa in diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e diretta streaming su DAZN, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una TIMVISION BOX, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport, mentre non potrà essere visibile in chiaro.

La partita Lazio – Monza potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su Pc, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

La telecronaca di Lazio Monza su Dazn è a cura di Dario Mastroianni affiancato dal commento tecnico di Alessandro Budel.