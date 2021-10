Diretta Streaming e Cronaca Live di Lazio Inter 16-10-2021 ore 18:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Lazio – Inter 8° Giornata di Serie A, Sabato 16 Ottobre 2021 ore 18:00

Cronaca 2° Tempo:

96′ – Finisce la partita. Finale caldissimo. Continuano le polemiche in campo per l’episodio legato al gol del 2-1. Viene espulso Luis Felipe che lascia il terreno di gioco in lacrime. La Lazio pone fine all’imbattibilità dell’Inter sconfiggendola all’Olimpico in rimonta per 3-1. I biancocelesti ribaltano nella ripresa con le reti di Immobile su rigore (64′), Felipe Anderson (81′) e Milinkovic-Savic (91′) l’iniziale svantaggio determinato da un penalty trasformato da Perisic (12′). La quarta affermazione consente alla Lazio di salire a quota 17 e portarsi a tre lunghezze dall’Inter attualmente terza.

94′ – Forcing dell’Inter.

91′ – GOL DELLA LAZIO! 3-1! Milinkovic-Savic va a segno di testa sugli sviluppi del calcio piazzato battuto dalla trequarti di destra da Luis Alberto. I biancocelesti allungano.

90′ – Cartellino giallo per Darmian per gioco scorretto su Lazzari. Segnalati 6 minuti di recupero.

89′ – Si spegne sul fondo un debole tentativo di Immobile.

86′ – Si riprende a giocare dopo cinque minuti. Ci sarà un corposo recupero.

86′ – Cambio anche nell’Inter: Barella esce per far posto a Calhanoglou. Cartellino giallo per Correa per proteste.

85′ – Cambi nella Lazio: Cataldi e Akpa Akpro subentrano a Lucas Leiva e Felipe Anderson.

82′ – Si accende un parapiglia. Nerazzurri alquanto innervositi per il comportamento tenuto dagli avversari con Dimarco a terra: i biancocelesti, non avendo l’arbitro interrotto il gioco, hanno proseguito l’azione. Il direttore di gara provvede ad ammonire Milinkovic-Savic, Felipe Anderson e Lautaro Martinez.

82′ – GOL DELLA LAZIO! 2-1! Felipe Anderson porta avanti i padroni di casa ribadendo in rete una conclusione di Immobile respinta da Handanovic.

81′ – Lautaro Martinez chiama in causa Reina.

80′ – Handanovic fa suo in presa bassa un traversone dalla sinistra di Marusic.

79′ – Un cross di Lazzari dalla destra è allontanato fuori area da Dimarco.

78′ – Buon recupero difensivo di Barella su Felipe Anderson.

75′ – Cambio nell’Inter: Martinez rileva Dzeko.

75′ – Cambio nella Lazio: Pedro lascia il posto a Zaccagni.

74′ – Darmian è fermato fallosamente da Milinkovic-Savic.

73′ – Insistita manovra d’attacco dell’Inter.

71′ – Prolungato possesso palla della Lazio.

67′ – Triplo cambio nell’Inter: Correa, Dumfries e Vecino prendono rispettivamente il posto di Perisic, Bastoni e Gagliardini.

66′ – Doppio cambio nella Lazio: Lazzari e Luis Alberto sostituiscono rispettivamente Hysaj e Basic.

64′ – GOL DELLA LAZIO! 1-1! Immobile riporta le sorti del match in parità trasformando impeccabilmente il penalty.

63′ – Rigore per la Lazio! Il direttore di gara punisce un intervento con il braccio di Bastoni in area su un tentativo di Patric. Decisione al limite. Cartellino giallo per il difensore nerazzurro.

62′ – Perisic si rifugia in corner. Settimo tiro dalla bandierina per la Lazio.

60′ – Milinkovic-Savic ci prova, senza fortuna, dalla distanza: pallone sul fondo.

58′ – Terzo calcio d’angolo per l’Inter.

56′ – Dimarco è fermato fallosamente da Patric. Punizione per l’Inter sul versante di sinistra.

55′ – Prolungato possesso palla della Lazio che fatica a trovare spazi.

54′ – Rilevato un fallo di De Vrij su Immobile.

54′ – Buona chiusura difensiva di Milinkovic-Savic.

52′ – Termina abbondantemente sul fondo una conclusione di Immobile dal limite dell’area.

51′ – Reina controlla agevolmente un debole tentativo di testa effettuato da Darmian sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra effettuato da Dimarco.

50′ – Un traversone di Barella dal fondo attraversa tutto lo specchio della porta biancoceleste.

48′ – Il gioco ristagna in queste prime battute della ripresa all’altezza della linea mediana del campo.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

Cronaca 1° Tempo:

46′ – Finisce il primo tempo. Lazio e Inter vanno al riposo con gli ospiti in vantaggio per 1-0. Decide, per il momento, un penalty trasformato da Perisic al 12′. Biancocelesti pericolosi con Lucas Leiva, Basic e Pedro; nerazzurri con Brozovic tra i migliori in campo nel corso della prima frazione.

45′ – Segnalato un minuto di recupero.

44′ – Lazio pericolosa con una conclusione di Pedro di poco a lato. Assegnato un dubbio calcio d’angolo ai padroni di casa.

43′ – Il gioco riprende con la Lazio in possesso della sfera.

42′ – Gioco fermo per soccorrere Darmian rimasto contuso a terra dopo un’azione in pressing effettuata su Pedro.

41′ – Reina controlla in presa un cross di Barella dalla destra.

40′ – Handanovic neutralizza con sicurezza una conclusione dalla distanza di Basic.

38′ – Gagliardini è fermato fallosamente da Felipe Anderson.

36′ – Cartellino giallo per Gagliardini per gioco scorretto su Lucas Leiva.

35′ – Felipe Anderson, dopo essersi ottimamente accentrato dalla destra, conclude debolmente a rete: Handanovic controlla senza problemi il rasoterra.

34′ – Occasione Inter: Reina si oppone ad una conclusione potente ma centrale di Brozovic.

33′ – La Lazio guadagna il suo quinto corner. Immobile, sugli sviluppi di un traversone dalla destra di Milinkovic-Savic, non riesce di testa ad inquadrare il bersaglio.

32′ – Cross di Barella dalla destra e tentativo in torsione effettuato sul primo palo da Dzeko: pallone sul fondo.

31′ – Termina alto un tentativo a giro effettuato da Barella dal vertice destro dell’area.

29′ – Terzo corner per la Lazio generato da una chiusura di Darmian su una ripartenza di Felipe Anderson sul versante di sinistra. Altro tiro dalla bandierina generato da una deviazione di testa di Dzeko sulla battuta di Felipe Anderson.

27′ – Cartellino giallo per Basic per gioco scorretto su Barella.

25′ – Altro tiro dalla bandierina per la compagine di Sarri.

24′ – Lazio pericolosa: Basic, servito dalla destra da Felipe Anderson, impegna Handanovic. Sulla respinta del portiere nerazzurro Skriniar si rifugia in angolo. Primo corner per i padroni di casa.

23′ – Prolungata trama di gioco della Lazio.

21′ – Secondo calcio d’angolo per l’Inter.

20′ – Patric allontana fuori area di testa un traversone effettuato da Dimarco dalla sinistra.

19′ – Buona copertura di Skriniar su Felipe Anderson.

17′ – Darmian sbaglia un controllo: pallone perso dai nerazzurri.

16′ – Possesso palla dell’Inter a centrocampo.

12′ – GOL DELL’INTER! 0-1! Perisic porta in vantaggio i nerazzurri spiazzando dagli undici metri Reina.

11′ – Rigore per l’Inter! Il direttore di gara punisce con il penalty un leggero contatto effettuato in ritardo da Hysaj in area su Barella.

10′ – Occasione Lazio: termina alta una potente conclusione dal limite dell’area di Lucas Leiva sugli sviluppi di un tentativo di Pedro respinto da Skriniar.

9′ – Rilevato un fallo di Felipe Anderson su Bastoni.

8′ – De Vrij, sugli sviluppi del tiro dalla bandierina battuto dalla destra da Dimarco, non riesce di testa ad inquadrare lo specchio della porta biancoceleste.

8′ – Il primo corner dell’incontro è in favore dell’Inter.

7′ – Buona copertura difensiva di Marusic.

6′ – Possesso palla della Lazio.

5′ – Immobile è fermato fallosamente da Gagliardini sulla trequarti.

4′ – La punizione battuta da Milinkovic-Savic è respinta dalla barriera.

3′ – Pedro è fermato fallosamente ai venti metri da Skriniar. Punizione interessante per i padroni di casa.

2′ – Il primo tentativo a rete è dell’Inter: cross di Perisic dalla sinistra e colpo di testa alto di Dzeko.

1′ – Gagliardini è fermato fallosamente da Marusic.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Lazio.

Formazioni Ufficiali di Lazio Inter:

Sarri manda in campo la sua Lazio con il solito 4-3-3 con Reina in porta e linea difensiva a 4 formata da Marusic a sinistra e Hysaj a sinistra con Luiz Felipe e Patric centrali. A centrocampo ci sono Leiva in cabina di regia con ai lati Milinkovic Savic e Basic. Il tridente d’attacco è formato da Immobile, Pedro e Anderson.

Inzaghi schiera la sua Inter con il 3-5-2 con Handanovic in porta e linea difensiva a 3 formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo c’è Brozovic in cabina di regia con ai lati Barella e Gagliardini. Sulla fascia destra c’è Darmian mentre Dimarco agirà sulla sinistra. La coppia d’attacco è formata da Dzeko e Perisic.

LAZIO (4-3-3): 25 Reina; 77 Marusic, 3 Luiz Felipe, 4 Patric, 23 Hysaj; 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 88 Basic; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 9 Pedro.

A disposizione: 1 Strakosha, 31 Adamonis, 5 Escalante, 8 Akpa Akpro, 10 Luis Alberto, 19 Vavro, 20 Zaccagni, 26 Radu, 27 Moro, 29 Lazzari, 32 Cataldi, 94 Muriqi.

Allenatore: Maurizio Sarri.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 23 Barella, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 14 Perisic.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 8 Vecino, 10 Lautaro, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 19 Correa, 20 Calhanoglu, 33 D’Ambrosio, 48 Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Irrati.

Assistenti: Perrotti e Palermo.

Quarto Uomo: Manganiello.

VAR: Mazzoleni.

Assistente VAR: Preti.

Pre-Partita di Lazio Inter:

Ritorna il campionato dopo la sosta per le Nazionali e uno dei big match dell’8° giornata è Lazio-Inter, con i biancocelesti che all’Olimpico ospitano i nerazzurri. La squadra di Sarri deve riscattare il KO contro il Bologna nell’ultimo turno, quella di Inzaghi deve dare seguito alla vittoria esterna contro il Sassuolo per non perdere contatto col vertice della classifica. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN.

Al rientro della sosta arriva un ciclo di partite importanti per i Campioni d’Italia, che comprenderà big match come quello contro la Lazio, la Juventus, il Derby col Milan e con in mezzo le due fondamentali gare di Champions contro lo Sheriff. Un periodo che dirà tantissimo sulle ambizioni e sulla stagione che verrà dei nerazzurri. La squadra ha mostrato punti di forza, ma anche qualche limite che dovrà essere limato.

La Lazio si trova in classifica al 6° posto a 11 punti in classifica e viene dalla brutta sconfitta per 3-0 contro il Bologna prima della sosta. La vittoria nel Derby contro la Roma aveva dato entusiasmo, ma il nuovo progetto di Sarri deve ancora dare i suoi frutti e i biancocelesti appaiono ancora un cantiere in costruzione. La difficile gara con l’Inter sarà un test importante per vedere a che livello sia la squadra, il proprio gioco e l’identità.

